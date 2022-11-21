旭光高中與澳大利亞阿得雷德國際學院，簽訂姐妹校合作協議。（旭 光高中提供／廖志晃南投傳真）

南投縣立旭光高中，21日與澳大利亞阿得雷德國際學院AIS，簽訂兩校合作協議MOU，簽約典禮由兩校師生透過視訊以全英文方式完成；校長何光明表示，期待透過國際教育資源，拓展學生視野，也歡迎AIS師生到台灣交流。

兩校簽約典禮，邀請教育處學管科長紀忠良，草屯國中、日新國中、富功國小、草屯國小等學校的校長和師生參與；何光明表示，邀請草屯地區鄰近國中小學一同參與，未來更期待將國際教育資源，擴及到更多學子，一起拓展國際視野。

何光明表示，旭光高中已連續2年通過教育部國教署「高級中等學校與國外校際合作推動線上教學計畫」，由教師團隊成立社群小組規畫課程，結合英文課、高中雙語實驗班、草地狀元與全球視野課程、假日營隊等。此次教育合作協定MOU，是旭光高中繼澳洲昆士蘭省摩頓灣完全中學後，第2所簽定MOU協議的學校。

AIS校長Gina Kidis期待兩校建立合作協定後，未來可發展教師共備課程、教師增能培訓、與學生專題交流等課程，非常期待能參與跨國課程發展。

旭光高中教務主任謝欣茹表示，近年來，旭光在全體師生，努力邁向雙語及國際教育交流的學習模式，除了成立高中雙語實驗班，也是南投唯一獲國教署擴增雙語實驗計畫補助學校，更積極爭取到部分領域雙語教學、高中全英教學計畫、台灣大學國際學伴計畫、學校國際化計畫、高級中等學校與國外校際合作推動線上教學計畫等，教師社群持續與日本學校進行課程交流互動。

簽約儀式之後，兩校將制定具體協議和各項合作計畫，旭光高中也會擔任大手牽小手的先驅，讓國際教育資源，拓展到南投縣的中小學，教學資源及國際交流資源共享。