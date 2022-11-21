半導體測試解決方案專業品牌蔚華科技（3055）宣布與全球知名電子顯微儀器製造商TESCAN公司簽署全面合作協定，成為其在中國經銷商，協助TESCAN在中國半導體晶圓製造及封裝市場全系列產品線的銷售、推廣、維護及支援服務。此次合作雙方將發揮各自優勢，不斷深入優化顯微分析解決方案，快速推進TESCAN在中國市場的業務。

隨著奈米科學、材料科學、微電子科學等領域的快速發展，對精細加工與微觀分析能力提出越來越高的需求，推動高端掃描電子顯微鏡在微電子設計與先進製造領域的廣泛應用，包括透射電鏡（TEM）樣品製備、材料微觀截面截取與觀察、樣品微觀刻蝕與沉積以及材料三維成像分析等。在市場需求的蓬勃崛起之時，對於顯微設備的技術指標、應用性能等也都提出更高的要求。

作為科學儀器的全球重要供應商之一，TESCAN正為其在設計、研發和製造掃描電子顯微鏡及掃描電子顯微鏡在不同領域的應用方面樹立良好的聲譽和品牌。目前TESCAN的產品和解決方案已經在全球微奈米技術領域取得了領先的地位，首創了掃描電鏡與拉曼共聚焦顯微鏡一體化技術、雙束電鏡與飛行時間-二次離子質譜儀一體化技術以及氙等離子聚焦離子束技術，是行業領域的技術領導者。TESCAN憑藉優異的性能贏得全世界越來越多的用戶認可，目前生產的各系列電鏡在世界範圍內受到廣泛的好評，TESCAN的產品與技術正積極服務于全球客戶。

TESCAN中國區總經理馮駿表示，蔚華科技經營兩岸半導體業多年來累積了豐富的產業資源及客戶關係，對於開發TESCAN電鏡在半導體晶圓製造及封裝領域中的技術應用及提升中國市場市占率產生強大助力，相信通過與蔚華科技的強強合作，能夠持續為業界帶來最具優勢的科學儀器和高品質的服務保障。

蔚華電子科技（上海）總經理楊向群表示，在全球經濟一體化的競爭化趨勢中，對中國半導體企業工藝研發及生產製造設備的更新及技術升級都提出了更高的要求。TESCAN作為全球知名的電子顯微儀器製造商，擁有超過70年的顯微研究和製造歷史，提出了All In One綜合顯微分析平台的理念並給出了完善的解決方案，為開拓市場創造了極大競爭優勢，更提升了蔚華制程品質保證解決方案的完整性。通過蔚華科技強大的產業資源，TESCAN的產品能夠進一步深入中國市場，贏得更多業內客戶支援。