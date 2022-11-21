台積電在美國亞歷桑納廠，正在進行第一期5奈米製程，未來第二期的計畫，將在當地蓋3奈米廠，台積電創辦人張忠謀近日證實繼5奈米廠之後，3奈米也將移轉美國。前立委蔡正元今(21日)在《盧秀芳辣晚報》節目指出，美國掌握台積電的訂單、設備、股東，其政策就是要把台積電變成美積電。總統蔡英文是可以代表台灣出來反對並談判的人，但韓國總統尹錫悅可以為了三星跟美國嗆聲，蔡英文什麼時候敢跟美國嗆聲呢？

「我很早就講過，美國人的政策就是要把台積電變成美積電，TSMC要變成ASMC。」蔡正元表示，這裡面有一個角色失蹤了，我們的蔡英文總統、王美花部長以及民進黨政府，有在這裡發揮一點功能嗎？還是說，趕緊把台積電送走！以保護他們民進黨的政權？

蔡正元指出，韓國總統尹錫悅雖然不得民望，可是美國要求三星接受美國管制，搬到美國去等等，人家總統跑出來跟美國嗆聲耶！我們總統什麼時候敢跟美國嗆聲？白人只要翹個二郎腿見她，她也是乖乖坐個小板凳的樣子。主持人盧秀芳說網友的形容是「我們雙手奉上」。

「對，我們是雙手奉上，真的是這樣令人難過！」蔡正元說，台積電這麼多人走了，就表示什麼？附近的一些服務業、上下(游)所有產業說不定也會陸陸續續出現問題，包括有些供應台積電材料的(廠商)要不要跟著去？還是說(台積電)在那邊扶植美國人來跟台灣競爭？

蔡正元強調，這一連串的問題很複雜，也表示美國人對台灣的安全是沒有信心的，也表示他們把台積電搶走了再說，台積電也不敢反抗。因為美國掌控台積電什麼東西呢？第一個，它有台積電的訂單；第二個，它有台積電的設備；第三個，台積電的股東有相當大的比例是美國人。

「但是有一個人可以出來跟美國人反對，可以出來好好談判啊！」蔡正元說，那個人叫作我們選出來的總統，蔡英文。