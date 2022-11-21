女星大S不滿前夫汪小菲未履行離婚協議，積欠逾5百萬的生活費用，向法院聲請強制執行，法院已核發扣押命令，徹底惹惱汪小菲，今（21日）狂在微博開罵。稍早，他再度PO文爆料小S老公許雅鈞「上海養好幾個女人」，引起熱議。不過他PO沒多久，就把該貼文刪除。

汪小菲除了飆罵大S「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」還把戰火延燒至小S身上，踢爆她不經過醫生處方，長年服用思諾思（安眠藥），更扯出許雅鈞在「你們家樓下的會所找姑娘」、「上海那個用你錢買的房子，好多P」。

就在剛才，汪小菲再發文加碼爆料許雅鈞，隔空對大S叫囂：「你妹夫在上海養了好幾個女的，我在台北都見過，個個都是你小嫂子，你妹還來這兒跟我逼逼？她最恨的人就是你！」汪小菲的情緒越來越高漲，繼續砲轟：「給我從我裝修的房子滾出去」、「你保護不了他們，明天我去，我保護！」

汪小菲爆料許雅鈞「上海養好幾個女人」，也叫大S滾出他裝修的台北豪宅。（圖／微博@汪小菲）

汪小菲雖很快地刪除該爆料文，但早已被截圖廣傳，索性轉發「#汪小菲再曝許雅鈞養小三」的文章，直言：「別問我，問他朋友，唐老師，天天的，你不弄我就別逼逼，把我逼逼急了，別怪我。」