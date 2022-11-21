高揚凱表示，他曾多次專程下台南向謝龍介請益，謝龍介也毫不保留的傾囊相授。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱，成功打出「戰鬥凱」人設，半年多來以理性論述批判民進黨執政弊端、與民進黨台北市長候選人陳時中「直球對決」，發揮強大的戰鬥火力，成為受到政壇矚目的一匹黑馬。

高揚凱表示，國民黨台南市長候選人謝龍介一直是他學習的榜樣，兩人也有共同的目標，「下架塔綠班，戰就對了！」在選戰最後關鍵時刻，謝龍介再次獻「聲」，為高揚凱錄製電話拜票錄音，大力支持高揚凱，期待為台北市議會增添一位「謝龍介掛保證」的新秀戰將。

高揚凱表示，他曾多次專程下台南向謝龍介請益，謝龍介也毫不保留的傾囊相授告訴他，「問政不藏私心，發聲自然正義凜然；為民請命不謀私利，自然就能獲得人民的支持信賴。」

謝龍介強調，勝選心法無他，就是勤跑、勤跑、再勤跑，把握每一個向選民闡述政見與理念的機會；高揚凱深受啟發，每天十幾、二十多個行程是家常便飯，即使身處冬季，他身上的衣服也常出現一塊塊的白色鹽漬痕跡，白色球鞋底也幾乎磨穿；他不以為苦，期許自己朝向「南有謝龍介、北有高揚凱」的目標邁進。

謝龍介最挺高揚凱，無庸置疑，在投票前夕推出的電話語音拜票中，謝龍介強調，「高揚凱是國民黨正式提名的新人，請大安、文山區的鄉親好朋友每家每戶支持高揚凱。給年輕的新人高揚凱信心。」由於謝龍介在台北大安、文山地區很受民眾認同、歡迎，基層人氣超高，因此謝龍介一再加持，對高揚凱禆益很大，而獲得越來越多選民鄉親的好感。