女星大S（徐熙媛）近日因前夫汪小菲不想履行離婚協議，從3月開始積欠5百萬的生活費用，向法院聲請強制執行，法院已核發扣押命令，汪小菲則在微博上發多條貼文大罵大S一家，汪小菲母親張蘭也在直播中指狗仔葛斯齊收了大S的錢，讓葛斯齊直接宣布將把所有證據整理，全盤公布。

近日女星大S與前夫一事鬧得沸沸揚揚，狗仔葛斯齊先前公開汪小菲與女子曖昧照片一戰成名，葛斯齊今（21）日提到明天就是大S和汪小菲公開離婚一週年，看到新聞後他去問汪小菲的說法，結果對方發了10秒多的語音又收回，讓他有些不滿，委婉表示：「勞燕分飛365天，柴米油鹽醬醋茶跟電費才是日常。但家，是一輩子的責任」。

葛斯齊轉載張蘭直播的片段，影片中張蘭直呼：「什麼完了才聯繫的，你信嗎？一個月就結婚你信嗎？什麼時候人家就給戴上帽子綠帽，完了以後怎麼編的，怎麼給那台灣那小葛，怎麼給他遞材料，怎麼給他錢」，張蘭話中指葛斯齊被大S收買，讓他憤怒回嗆：「尊重與諒解都給了。張大媽一天到晚說我收大S錢、編故事，那好，我這幾小時就把事實證據整理好，給你/妳臉不要臉！ 2022年底前我一定直播全盤托出」。