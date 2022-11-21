備受人權爭議的2022世界盃足球賽於21日揭開序幕，日前接連遭各國音樂大咖紛紛表態抵制。其中答應登台的哥倫比亞歌手馬盧瑪（Maluma）為開幕獻唱主題曲，面對記者一連串犀利質問似乎招架不住，當眾丟麥克風惱羞離場。

A Maluma le gusta mucho la plata qatarí pero no las preguntas sobre las violaciones a los derechos humanos en Qatar. Todo no se puede. pic.twitter.com/QmOHS8Judb — Diego Iglesias (@IglesiasDiego) November 19, 2022

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《馬卡報》(MARCA)報導，國際足聯(FIFA)日前在YouTube頻道發布本屆世足主題曲《敲擊》(Tukoh Taka)，由美國饒舌女王妮姬·米娜（Nicki Minaj）、哥倫比亞新世代拉丁鮮肉馬盧瑪（Maluma）、黎巴嫩女歌手米里亞姆·法瑞斯（Myriam Fares）三位聯手打造，短短幾天就吸引上千次觀看，並稱霸各大音樂榜前三名。卡達自2年前宣布成為2022世界盃主辦國後，便因移工待遇、人權、賄賂醜聞以及反同性戀者及性別少數族群（LGBTQ）備受抨擊、輿論炎上，性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）率先表態，表明不會出席世界盃表演，隨後許多藝人也跟進力挺。

身為世足主題曲製作人之一、也是唯一登台表演的馬盧瑪（Maluma）在開幕前2天接受以色列公共廣播公司的採訪，被問到對於卡達侵犯人權的相關問題，現場氣氛瞬間凝結。

馬盧瑪巧妙避開第一個問題，只說「表演是因為喜歡音樂、足球，來這裡純粹只是享受世界上最氣派的足球盛會，不代表我應該攪和其中」。不過主持人威爾第（Moav Verdi）似乎對他的答案不滿意，繼續追問「但人們會覺得你的出現是為粉飾卡達的一切」，只見馬盧瑪瞬間垮臉，丟下一句「我一定得回答嗎?你實在太失禮了」，丟了手上麥克風，然後起身淡出鏡頭前，留下主持人在座位上，無奈喃喃自語「大家是這麼想的」。