晚會中蔡英文表示，儘管行程很多，但過去鹿港鄉親相當照顧她，因此一定要過來，2018年她競選連任時，在鹿港拿下61％的投票率，今天是來謝票，也拜託大家，將投給她的票，全部投給黃秀芳。(吳建輝攝)

選舉進入最後倒數一週，彰化縣長王惠美21日清晨親自站在鹿港媽祖路與台17線交叉口路拜票，與一早通勤鄉親拜票，而該路口就是王惠美過去立委任內所爭取，通往鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程計畫的路口；同日晚間8點，包括蔡英文總統在內，綠營多位天王天后再度現身彰化為黃秀芳站台，一連橫掃和美、鹿港，強攻王惠美「本命區」。

投票在即，彰化縣長選舉打得火熱，本週六就要投票，綠營頻頻出招，21日開記者會打去年初和美老人會破產案，痛批王惠美無能與無情，彰化老人真可憐;王惠美陣營則回嗆，當時縣府就陪同到地檢署要求檢察官介入調查，立委鄭天財還協助在立院召開協調會。

王陣營強烈反擊，認為黃秀芳自擔任立委以來，都一直在衛環委員會，但和美老人會爭議發生2年多不聞不問，等到選舉才來噴口水，毫無道理，強調老人喪葬互助存在多年，是中央法源及制度不足；縣府回應，案發後主動盤點彰化市、和美鎮老人會會員情形，盤點出339位需幫助弱勢長輩，由社工定期訪視、提供協助。

黃秀芳選前最後5天衝刺，21日傍晚副總統陳建仁陪同黃秀芳車隊掃街，晚上更直搗王惠美「本命區」鹿港舉辦造勢大會，包括蔡英文、賴清德、蘇嘉全及魏明谷等綠營天王天后輪番上陣，全力催票，台上不斷重複提到369敬老禮金、台灣燈會等議題，強調王惠美不做，讓黃秀芳來做。

晚會中蔡英文表示，儘管行程很多，但過去鹿港鄉親相當照顧她，因此一定要過來，2018年她競選連任時，在鹿港拿下61％的投票率，今天是來謝票，黃秀芳語帶哽咽表示，不要在讓彰化停滯四年，她要帶領彰化大步向前行，拜託大家幫忙拉票，讓彰化全壘打。