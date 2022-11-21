美國航太總署NASA 的「阿提米絲1號」( Artemis 1) 任務，在經過大約4天的航行後，於今天(11 月 21 日)抵達月球附近，NASA特別播送即時畫面，可以觀看這場史詩般的行動。

太空網(Space.com)報導，「阿提米絲1號」是在11月16日發射升空，由巨大的太空發射系火箭(SLS rocket)推送頂端的獵戶座太空艙(Orion Starcraft)，多數的旅程是由獵戶座太空艙在執行的。

這是 11 月 18 ，安裝在獵戶座太空艙外的攝影機，所拍下了太空艙自拍照。(圖/NASA)

經過4天的航行，美東時間11 月 21 日上午 7 點 44 分(台北時間19點44分)，獵戶座太空艙將在離月球表面約130 公里處航行，這也是最近距離。

從月球上空所拍攝的泰拉，成了一個藍色小球。(圖/NASA)

獵戶座太空艙的內部，有個模擬太空人在駕駛座上，它身上有各種檢測儀器。(圖/NASA)

獵戶座太空艙會保持這個速度航行一段時間，之後會啟動引擎，進入繞月遠行軌道 (DRO)，是一個較橢圓形的繞月軌道，太空艙離月球最遠距離達到64,000 公里，實驗太空艙的性能，以及艙內的環境測量，直到 12 月 1 日，太空艙返家，重新點燃另一具反向引擎，把太空艙送回地球。

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獵戶座太空艙將於 12 月11日返回地球，以極快的速度衝向地球大氣層，這就是考驗太空艙耐熱效果的時機，如果一切順利，將在加州外海落入海中，結束歷史26天的任務。

如果阿提米絲1號任務一切順利，接下來就是載人航行的阿提米絲2號，發射時間預計將在2024年。

真正的再登月是 2025 年發射的阿提米絲3號，登陸地點在月球南極附近，那將是自 1972 年最後一次的阿波羅任務之後，月球再一次出現人類的足跡。這一次的再登月，據悉會有1名女性太空人，和1名有色人種太空人。