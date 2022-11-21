國民黨台南市長候選人謝龍介募款餐會21日晚間登場，藍營大咖精銳齊出，接力站台獻唱多首歌曲炒熱氣氛，回饋捐款者，謝龍介激情演說掀起高潮，台下民眾凍蒜聲不絕於耳，最後在齊唱「我們都是一家人」歌聲中結束餐會。

謝龍介募款餐會爆滿300桌，他在韓國瑜站台後，壓軸登場演講，主打老人健保、營養午餐免費與生育補助，強調這些政策不只幫助長輩，更減輕年輕人的負擔。

謝龍介開場以台南市年輕人變少，老年人增多，使城市少了夢想。老人健保與營養午餐其實都是年輕人在繳，政府免除繳納這些錢，就等於減輕年輕人負擔。

感嘆「生子簡單，養子困難」謝龍介提出生子補助頭胎3萬，2胎5萬，尿布3年免費，政府要幫忙年輕人養小孩。另外提青年住宅前2年租金免費，第3、4年租金6折，第5、6年租金8折，高呼「給你6年打基礎，換你未來20年的大進步」。

謝龍介表示，台南市政府每年約有1000億預算，只需拿出3％預算就能兌現自己的政見，資源絕對夠用，最後尋求大家支持，「大家逗相報，勝過對手買電視廣告」。

謝龍介整場激情演說令帶動許多民眾情緒，跟著大喊凍蒜，他與韓國瑜最後一起高唱「我們都是一家人」，要大家支持「家人」當選。