無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（21）日在臉書披露，桃園新總圖的電影院棟，竟在未申請變更設計核可下違法竄改設計，私自進行二工，在2、3樓之間做出夾層規劃為美食街，膽大妄為，這是嚴重影響公共安全的重大違法爭議，難道還有天理與公平正義嗎？

鄭寶清表示，桃園新總圖的電影院棟，竟在未申請變更設計核可下私自進行二工，在2、3樓之間做出夾層規劃為美食街，膽大妄為，這是嚴重影響公共安全的違法竄改設計的重大爭議話題！

鄭寶清指出，這件可能涉及官商勾結的圖利瀆職，甚至貪汙行賄的重大工程弊案，桃園市政府應依法對此解約並重罰制裁，檢調單位更應立即立案調查，還給人民公道！

鄭寶清質疑，建築物內部結構已被嚴重破壞難以回復，未來可能崩塌的危險事故會造成多少人命關天的傷亡呢？誰來負責呢？

鄭寶清強調，難道背後沒有更驚人的政商貓膩存在嗎？這豈不更加證明共犯結構真的令人匪夷所思嗎？難道我們的檢調真的也被摸頭而裝睡不醒嗎？難道還有天理與公平正義嗎？難道就有把握縱放必遭天譴的涉嫌官商勾結而不會被人民所唾棄嗎？