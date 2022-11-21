董事長樂團一連演出多首歌曲。（圖／EMZ昇恆昌提供）

金曲樂團董事長樂團、新銳樂團Theseus 忒修斯及SADOG近來接力為「Be Brave 搖滾無畏」演唱會演出，擔任壓軸的董事長樂團，還獻唱經典歌《追追追》盼藉此向新世代音樂人傳達勇敢實踐夢想、堅持貫徹理念的力量，主唱吉董更高唱喊聲：「有夢想就追追追，勇敢的人自信的飛，飛向全世界。」

把歌詞「身體力行」的董事長樂團果真靠著為台灣拿下第一座葛萊美獎實踐成團以來「搖滾無畏」的偉大成就，他們更透露2023年音樂新計劃：「接下來的目標希望還是能用音樂繼續挑戰葛萊美的音樂獎項，目前還在統整團員的意見中，請大家拭目以待。」

他們以《八歌浪》專輯唱片封面獲得葛萊美獎把原民文化及音樂推向世界舞台，但董事長樂團其實長期致力於扶植樂團新人，在「傳承」這塊可說努力不懈地經營著，主唱吉董透露：「其實在文化部還沒有補助案以前，我們都會把演出費留10％下來，幫母語樂團（男子漢樂團）、或歌手（阿美族歌手蔣進興）製作、發片。」

對於新人栽培不遺於力的董事長樂團，被問到未來有無可能成立「董事長樂團二代」？他們表示：「每個樂團都是獨一無二的存在，不可能被複製，更不會有所謂的『第二代』。」主唱吉董更在舞台上傳承自身樂團經營之道即是相信團員，他表示：「樂團的可貴之處是集合眾人之創意與才華，呈現出當代的作品，多多聆聽團員的意見與聲音，一個團的成敗興衰跟每個團員有關，團員肯定不會害你，相信彼此，才是王道。」