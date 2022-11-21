卡達世足賽B組賽事21日由英格蘭vs.伊朗揭開序幕，結果開賽不到10分鐘，伊朗門神貝蘭瓦（Alireza Beiranvand）就在解圍時撞上自家後衛M.荷塞尼（Majid Hosseini），經過10多分鐘治療仍被迫退場。英格蘭於上半場後段火力全開，半場結束以3比0領先伊朗。

英伊大戰開賽不久，「三獅軍團」英格蘭右前場自由球突襲直塞後吊中，貝蘭瓦用指尖撥球改變方向，成功阻止英格蘭球員的衝門搶點，自己卻迎面撞上M.荷塞尼。貝蘭瓦當場狂流鼻血，治療後他一度換掉沾血球衣，但繼續比賽又不支倒地，由替補門將H.荷塞尼（Hossein Hosseini）入替。

伊朗門將貝蘭瓦（右二）撥球解圍後撞上自家後衛M.荷塞尼（右一），於場上治療10多分鐘後仍退場換人。（路透）

貝蘭瓦上屆世足曾撲出葡萄牙隊長C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的12碼罰球，受傷退場對伊朗的影響不言可喻。第32分鐘，英格蘭開出右側角球，中後衛馬奎爾（Harry Maguire）頭槌攻門可惜正中門楣。

不過3分鐘後英格蘭就一掃「打鐵」陰影，左後衛路克蕭（Luke Shaw）起腳吊中，19歲小將貝林罕（Jude Bellingham）頭槌破門。這位效力於德甲多特蒙德的中場新秀，在他生涯的首場世界盃出賽，就攻入個人首顆國家隊進球。

英格蘭小將貝林罕（右）上半場率先頂開伊朗大門。（美聯社）

第44分鐘，英格蘭開出左側角球，馬奎爾在右側禁區頭槌擺渡，助攻在罰球點後方的薩卡（Bukayo Saka）左腳抽射破門。上半場補時長達14分鐘，兩球落後的伊朗方寸大亂，英格蘭隊長肯恩（Harry Kane ）右路吊中，助攻史特林（Raheem Sterling）飛身把球踹入伊朗大門，上半場三獅軍團以3比0領先。