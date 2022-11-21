民進黨新北市長候選人林佳龍在九合一最後階段展開衝刺，立法院長游錫堃更是連續3天陪同車隊掃街，今(21)日晚間兩人也再次於新北市蘆洲合體進行車掃；游錫堃坦言8年前選新北市長覺得宛如在放牛班「根本沒希望」，但僅輸2.4萬票的結果帶給自己很大的鼓勵，因此現在只要下班有空，一定全國跑透透輔選，而新北則列入重點關心地區。

對於選情林佳龍採正向的態度，他認為雖然自己之前已經有車掃過一次，但第二次選民反應仍然非常熱情，而且會互動，包括從家裡衝出來揮手、車窗搖下來跟我們比個讚，甚至還有非常多的支持者會贈送東西，像是今天還有媽媽帶著一個小孩子去買了一個鳳梨送給自己當作祝福。

林佳龍表示，熱情是會感染的，離投票只剩5天，大家都想表態，游錫堃也跟自己提到這次選民比較熱情，所以競辦決定增加很多車掃行程，包括今天上午跟陳時中從新北三重到台北萬華，新店中和到蘆洲，大部分時間都在車上跟大家拜票，而且有很多很強的議員候選人的基層號召很強，黨公職後援會的成員也會出來，車掃時很容易就會有人聚在路口揮旗幟感謝。

游錫堃也認為氣勢越來越好，他稱讚林佳龍是位一直在追求進步、努力創新的人，這也是現在新北市政所欠缺的，雖然常說台北就是蛋黃區，新北就是蛋白區，但為什麼新北一定要做蛋白區，只要努力就一定能夠改變新北市的命運。

游錫堃表示因為過去曾在這邊打過仗，很多人對自己幫忙很多，都非常感激，所以把新北市視作第二個故鄉，對新北市的發展也很關心；提及8年前選新北市長時只輸2.4萬，游錫堃坦言，當時在中央黨所做的民調顯示輸了20％，那時候整個黨內都覺得自己等於是進放牛班，根本沒希望，但選後結果卻給自己帶來很大的鼓勵，所以這次雖然在立法院上班時不方便輔選，但下班後只要有空，一定會全國到處輔選，尤其是新北這個被自己列為重點關心的地區。