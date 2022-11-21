大貓熊「團團」上周六（19日）下午1時48分病逝，留下青梅竹馬圓圓和兩個女兒圓仔及圓寶，讓許多人無限遺憾，如今似乎連詐騙集團也跟上這波熱門話題。有網友分享以團團去世為發想主題的詐騙訊息，提到團團其實沒死只是被抓，差1千億元就能獲釋，腦洞大開的內容讓許多網友不禁破涕為笑。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「為何消費團團？」同時一張簡體中文的詐騙簡訊照片，內容提到「我是團團，我沒有死」，只是被抓到大陸修行，「還差1千億就能交保出來」，隨訊附上支付寶帳號，「你現在過來幫我，我承諾讓你有吃不完的竹子，並成為木柵動物園的觀光大使，謝謝」。

一名網友分享疑似詐騙集團模擬團團口吻的訊息，引發熱烈回響。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

對此，許多人紛紛回應，「他們是不是放棄詐騙了」、「貓熊已經升級到會打訊息的程度了」、「現在詐騙集團智X到這種地步的嗎？」、「我看了什麼」、「原來詐騙集團也有智X白X的成員」、「團團在台灣教得真好，牠義務教育上完了」。

不過也有不少人認為這只是網友惡搞開玩笑，並非真的是詐騙訊息，「這大概自己人傳給自己人搞笑用的」、「這是搞笑的吧」、「笑死，用竹子回報」、「這樣有創意的，團團已經修成人型說人話了」、「燒個壽金」、「看這麼多詐騙簡訊，第一次看到讓我笑出聲的」。