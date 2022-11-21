國民黨台北市議員游淑慧有藍營女戰神美稱，2018年在港湖曾讓民進黨被擠掉一席，但近日面臨椎間盤突出發作的身體狀況，又被釋放「游淑慧一定會贏」的耳語操作分票，藍營前台北市議員羅智強曾剃光頭力挺游，這次也特別拜託港湖「強友」們全力支持，繼續讓民進黨維持三席。

羅智強今(21日)在臉書發文提到，昨晚他問游淑慧選情如何，因為看她臉書提到椎間盤突出發作，但還堅持站在路口還有吉普車掃街，擔心她的身體狀況。游淑慧只是淡淡說，沒辦法，她現在選情很緊張也很危險，要拚到最後一刻，為國民黨守住關鍵的一席。

因為這次民進黨傾全力要拿回內湖南港的第4席，而首要獵殺對象就是監督悍將游淑慧。2018年，因為淑慧的當選，讓民進黨因此掉了一席。羅智強記得那一場戰也是打的艱辛，所以最後關頭他用剃光頭為游淑慧告急。這次，她遇到同一個人捲土重來，雙方競爭關鍵一席。

羅智強指出，最近游淑慧發現地方有綠營人士在反串，釋放「游淑慧一定會贏」的耳語，並操作分票。他坦白說，這次只是游淑慧第二次參選，善打空戰議題的她，缺乏了組織樁腳，在最後拉票催票和耳語反制上，真的面臨很大的困難。

「2018年，羅智強為游淑慧剃一次光頭，很高興幫上忙。」羅智強說，2022年也想拜託所有的港湖強友，全力支持游淑慧，幫她拉票，繼續讓民進黨維持三席。