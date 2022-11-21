桃園市長鄭文燦南下屏東為周春米助選，萬名支持者到場力挺。(周春米提供)

選戰倒數5天，民進黨屏東縣長候選人周春米1日分別在潮州鎮、竹田鄉舉辦造勢晚會，兩場次累計湧進萬名支持者，桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安及前民進黨台北市黨部主委吳怡農都到場站台，場面浩大。

桃園市長鄭文燦表示，這8年來潘孟安沒日沒夜為屏東打拚，各項建設陸續到位，包括高雄捷運小港林園線延伸屏東、高鐵南延、榮總啟用，在屏東每個大小建設都有潘孟安和周春米的努力，他們用盡力量照顧屏東，抹黑會結束，建設會留下來，同時在現場表示，「票高一點，讓周春米講話大聲、要更多經費」。

為了支持18歲公民權，吳怡農特地在現場談到，青年參政一直都是民進黨的傳統，在台北市掃街也遇到民眾對參與遊行的青年比出不雅手勢，他拜託鄉親一起出門投票，決定屏東的未來，也決定台灣的未來。

潘孟安則感性地說，剩下最後幾天，並不是要鄉親決定支持哪個政黨，而是讓屏東走向更好的未來，他在執政的8年面對很多挑戰，禽流感、登革熱、新冠肺炎，但都一一面對。他強調，他把屏東打通任督二脈，進步的火車頭要繼續走，拜託大家支持不謾罵、實在做事的縣政推手周春米。

周春米補充，她會把五星縣政延續，就像這幾年她全年無休一樣，進步的列車不能停，千言萬語道不盡她對屏東鄉親的感謝，希望能在11月26日等到美麗、公正的果實，讓屏東繼續向前，寫新歷史、創下紀錄。