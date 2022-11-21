台中港今天發生運將因排隊問題發生鬥毆事件，被害人被打到肋骨斷裂，同事們不滿找對方理論。（圖／民眾提供）

台中港爆血腥排隊有人被打斷肋骨 警方：全案依傷害案件偵辦中

台中港10號碼頭21日上午發生兩間運輸公司，因為排隊問題發生爭執！一對吳姓兄弟檔，將另一名57歲的陳姓司機打到肋骨斷裂6根，同事獲悉不滿趕到現場要討公道，現場15輛貨櫃車擠成一團，碼頭頓時陷入脫序混亂，吳姓司機後來也就醫；打人畫面中可看到吳姓兄弟檔打人，另一人腳猛踹、過程十分兇狠，全案警方依傷害案件偵辦中。

現場作業人員說，吳姓兄弟與57歲的陳姓男子，雙方因貨櫃車排隊起口角，陳男下車被對方徒手打傷送醫治療，其中53歲的吳姓司機後來也就醫。57歲陳男今天中午12時18分送到童醫院時，意識清楚，左側肋骨7、8、9、10、11、12共6節肋骨骨折，目前於童醫院收住普通病房治療中。

碼頭從業人員PO出糾紛過程畫面顯示，吳姓兄弟兩人拉住陳姓司機後，一人抱住被害人，另一人猛打被害人頭部和背部，被害人痛苦倒地後，卻又被猛踹，當陳男已無力抵抗時，吳姓兄弟檔仍不放過他往死裡打，讓看到畫面的民眾驚呼：「太誇張了！手段太兇殘了！需要這樣嗎？」

台中港務警察隊表示，21日上午11時許，台中港務警察總隊北突堤中隊接獲報案，在台中港中國貨櫃場發生民眾遭毆打情事，員警到場時雙方當事人已離開，員警即積極釐清事發原因，主要是貨櫃車排隊糾紛，並進一步追查當事人身分。

警方強調，其中遭毆陳姓司機的同事，於今天下午2時許，湧進15輛貨櫃車頭聚集於貨櫃場欲找動手司機上級理論；經員警到場約制、疏處，並向民眾說明台中港務警察總隊，依法偵辦的立場，聚集的司機方和平散去，全案由北突堤中隊，依傷害案件偵辦中。