蘇晏霈（左）與曾子益劇中互動甜蜜。（民視提供）

蘇晏霈及曾子益在民視《市井豪門》配對「翔雯CP」，劇中從青梅竹馬變成男女朋友，蘇晏霈表示，因為和曾子益要演出從小一起長大的情侶，為了放鬆曾子益緊張的心情，她都會主動開口說「你就直接來吧」；兩人前一晚拍了在溜滑梯前的吻戲，傅子純為了幫他放鬆還故意說：「你要珍惜可以親她的時光喔，後面很多人排隊！」讓全場笑歪。

蘇晏霈說她也準備很多笑話，在開拍前跟曾子益分享，希望這樣的互動讓兩人演出時更加自然。日前拍攝一場曾子益在公園幫她脫鞋子按摩，最後直接揹她回家，她說這一場戲真的「霸氣爆棚」，任何女生都會融化；但拍攝的第一時間，曾子益因害羞都是「滑」過去，導演發現後說「你這樣不夠愛她喔」，最後在蘇晏霈的鼓勵指導之下，他總算把角色「振翔」的愛演出來。蘇晏霈說：「曾子益比較老實，需要點時間醞釀，我都會給他信心，常常跟他聊天拉近距離，他也更能放鬆。」

蘇晏霈說很喜歡這場在溜滑梯上的吻戲，就像翔雯兩人從小萌芽的感情一樣，很童話很可愛。只是因為坐在溜滑梯上面，會不自覺往下滑，加上鏡位的關係，前後吻了數十次，但兩人看到完美的鏡頭成果，都直呼好值得。

曾子益表示第一眼看到蘇晏霈時覺得她很有氣質、個性應該是很文靜的人，對待身邊的人也都很有禮貌，熟悉了之後發現她很有幽默感，講話很有綜藝笑哏，有種「圖文不符」的感覺。但他是第一次參加民視8點檔的演出，感受到前輩們之前講到的「新鮮劇本拿到，立刻背，立刻拍的功力」，搭檔蘇晏霈完美展現了她超強的背詞功力，看一次念一次基本上就背起來了，嚇得他直接看傻，但也代表他要更努力，別枉費她教的小秘訣。