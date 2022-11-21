中年轉職不是夢，日本一名3個孩子的母親前島貴子因為某年遭逢生父離世，毅然決然成為醫生，不過這段路走得艱辛，歷經7次重考，花了20年才如願以償，最後於39歲考上醫學院，53歲正式取得醫師執照，現於愛知縣擔任婦產科醫師。

綜合日媒報導，來自島根縣的56歲婦女前島貴子目前是一名婦科醫師，成功的背後有著不為人知的辛酸故事，自幼成長背景相當複雜，高中遭遇父母離異，起初夢想當上一名心理諮商師，為的是幫助父親能擺脫酗酒成癮、飲食失調症。不過大學畢業後她在家鄉開了一間藥局，還進入航空業，對於父親突然逝世，自責沒能救回他，心中埋藏已久的白袍夢越來越強烈，才決定報考醫學院。

自認求學期間就是一個不會讀書的孩子，前島貴子隨後進到一間預科學校讀書，決定重考大學，同時她也迎來人生下個階段，與小她11歲的丈夫結婚，緊接著懷上孩子，重重挑戰接踵而來，她甚至帶小朋友去公園玩耍時，也會利用時間坐在旁邊讀書。

歷經7次落榜，終於在39歲考上藤田保健衛生大學，即便獲得獎學金順利進入醫學院就讀，前島貴子只容許自己高興一下子，因為未來日子依舊艱難。之後她懷上第二胎，白天上學、晚上育兒，即便期末考試經常不及格、留級又重修，但在老師、同學以及丈夫的幫助下，憑自己堅定意志，每次上課都坐第一排，9年後終於拿到畢業證書。

而為了考取醫師執照，她也遭遇2度滑鐵盧，第3次才及格，最終選擇進入婦產科，希望能鼓勵那些同樣正逢事業巔峰、背負養兒育女責任的女性，永遠不要放棄夢想，有光的地方就有希望。