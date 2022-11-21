無黨籍台北市長候選人黃珊珊力拚接棒台北市長柯文哲，忙跑選戰行程之餘，她今(21日)在臉書PO出21歲兒子寫給她的信，信中說：「我希望妳贏，但又希望妳身體健康，也有好好休息的時間」、「不用擔心我，然後妳想做的事情，就好好去做吧！」令支持者們看了感動不已。

黃珊珊在臉書PO出兒子寫給她的信的內容，簡短但有滿滿的親子溫度：「Hi 媽：我希望妳贏，但又希望妳身體健康，也有好好休息的時間。我知道選市長是妳想要做的事，妳有妳的信念，我現在能做的就是好好照顧自己，所以不用擔心我，然後妳想做的事情，就好好去做吧！」

黃珊珊除了PO出每日競選行程，預告選前之夜訊息外，也對台北市民們喊話：投票倒數5天，請每一個人都要站出來，用你白色的一票，為城市的未來指引出方向。更要拜託年輕朋友們，坐下來與爸爸媽媽、阿公阿罵吃個飯、聊聊天，交換對於這次選舉的看法，告訴他們，為什麼要支持黃珊珊，以及你們希望擁有什麼樣的未來！