111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組16強預賽，21日台北市成功高中在小組賽最後一場，以93比82力克花蓮海星高中，不但預賽開胡首勝，戰績1勝2敗排A組第三，成為第10支晉級12強複賽的球隊，也是成功繼108學年後再度晉級12強。

108學年HBL成功高中連闖資格賽、預賽兩關，但12強複賽外卡賽首役就不敵松山，最終止步12強，本季再度叩關HBL預賽，尋求突破，預賽對上海星高中，成功高一菜鳥射手盧培源三分球10投中6飆20分，繼資格賽驟死賽第4節先logo shot大號三分彈壓哨追平，延長賽再拿8分，領軍逆轉氣走三民家商、搶下預賽門票後，再次扮助隊致勝晉級的大功臣。

成功高中教練蔡君豪說，相較108學年晉級12強的那一隊，比賽經驗較佳，本季這一隊高度夠，對海星高中一戰作戰策略就是主打禁區、內線，也多次買到犯規，但致勝關鍵仍是防守。

隊史首度打進HBL 16強預賽的海星高中，挑戰第一個12強功敗垂成，但輸得漂亮，尤其決勝期曾追到只剩3分差，讓成功小嚇一身冷汗，蔡君豪也肯定對手。

海星三分球全隊27投中13，比成功的30投13中還準，李庭瑋外線10投中6攻下27分，海星教練許肇文說：「我們只有2名高三生，其他全是高一、二學弟，且這種大場面首度遇到，在沒有什麼經驗下開局就先落後12分，球員卻沒放棄，最後更以3分差逼進，雖結局仍是輸球，分數沒被拉很開就以球員為傲，相信下季一定會更好。

預賽16強分成4組進行單循環賽，比賽從19日進行到21日，已經有組光復高中、東泰高中、成功高中，B組南山高中、南湖高中、三重商工，C組泰山高中、高苑工商，D組能仁家商、松山高中共10隊確定搭上12強複賽列車。

成功高中鄭仲宸三分球5投中3拿19分。（高中體總提供）