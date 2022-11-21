對於蔡英文總統上週說：「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」，國民黨桃園市長候選人張善政表示，蔡英文可能不知道「人民心中糟糕的人」會是誰！「我知道」，張善政說，把「抗中保台」玩成選舉話術，自己國籍卻寫「中国台灣」，是糟糕的人！

張善政今（21）日在臉書指出，不要讓傲慢的執政者定義未來，一起用選票下架糟糕的人！這幾年，很多人對執政者失望，年輕人曾經相信的願景，現在卻被掛心選舉，遠勝於民生的執政黨，狠狠打臉。

張善政提到，蔡總統上週出來說：「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」，她可能不知道「人民心中糟糕的人」會是誰。

張善政連續說7個「我知道」，他直言，「我知道，當疫情大起，阻擋救命BNT疫苗，是糟糕的人。」

張善政說，「我知道，以防疫為由，侵害民眾投票權利，是糟糕的人」、「我知道，發動特定媒體人對在野黨抄家滅族、鼓動網軍抹黑霸凌，是糟糕的人」、「我知道，為了選舉，消費台積電來挽救自己選情，是糟糕的人」

張善政還提到，「我知道，執政者護航特殊黑金集團，狠賺炒地利益，讓年輕人面對房價高漲，是糟糕的人」、「我知道，用政府預算業配媒體，塑造自己個人形象，卻連基本的公共工程安全都無法保證，是糟糕的人。」

張善政最後砲轟，把「抗中保台」玩成選舉話術，自己國籍卻寫「中国台灣」，是糟糕的人！

張善政呼籲，11/26號，請大家一起站出來，用選票否定這些糟糕的人。