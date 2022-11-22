建築業龍頭老大哥國建（2501）今（21）日舉辦法說會，由副總經理林清樑、經理羅宥騏主持。林清樑表示，從最新的2022年第三季國泰房地產指數可顯示，今年是價漲量縮格局，展望2023年房市前景，大家最關係的房價，預期不致有下跌的空間，總體觀察，將呈現「穩健、價續漲」的格局。

林清樑表示，從美中貿易戰開打時，確實在總體經濟觀察上，一度讓人緊繃，但根據內政部資訊分析及國泰房地產指數調查顯示，當時房市還是朝向正向發展，所以國建也把握房市景氣大多頭的時機，連續三年大舉推案，民國109年推案達90億元、110年更高達200億元、今年111年也推案量多達190億元、近200億元，累計三年推案量達480億元，且銷售成績非常亮眼，幾乎100％完銷！預期完工交屋後，可望提供未來業績高成長無虞。

林清樑表示，至於今年下半年，從國建財務數據來觀察，完工存量占總資產比率，109年為5個百分點，110年為2個百分點，111年還是維持2個百分點水準，這個數據是不包括已售、未決算的案量，所以，國建對這幾年的經營績效成果，非常滿意！

林清樑表示，唯一超乎預料的是，營建成本飆升幅度太驚人。

林清樑表示，營建成本在109年已上漲15~20％，去年又上漲30％，最近有微幅緩和一點，但是今年合計也上漲了15~20％。

林清樑表示，去年房市銷售速度普遍「非常有力量！」銷售速度非常快，因此國建改變策略，採取先發包完成、確定營建成本，再決定售價、對外銷售的策略，以避開營建成本吃掉原本預期的合理利潤的潛在風險。

展望明年國泰建設的發展？林清樑表示，大家都很關心的這一波房價上漲，其實主要是營建成本攀升所推動，儘管總體經濟景氣恐不如今年，但營建成本飆漲、通膨壓力都可望緩和，如果明年可以有效控制營建成本不再攀升、通膨可望受到壓抑，再加剛性需求穩定上升，預期2023年房市將會穩健發展。

林清樑表示，根據內政部統計資訊，全台家戶人口數已從去年的平均每戶2.8人、降到今年的平均2.56人，這表示家戶人口減少、相對的會創造出更多新的住宅戶數需求，因此剛性需求長期看好。

至於2023年房價走勢？林清樑表示，通膨趨勢已緩和，應不致打趴房價，所以預期明年房價不會下跌，不過，應該不會像2021年那麼衝了！而且，明年營建成本就算不續漲，但這幾年累積起來的漲幅，能讓建商損益打平，就阿彌陀佛了，所以如果要期待明年房價會下跌，恐怕不會看到。

談到最近新北市出現的建商宣告解散、承購戶面臨爛尾樓事件，明年是否會有更多中小型建商承受不住央行緊縮不動產信用貸款、限縮土建融，及營建成本攀升壓力，而引發其他爛尾樓事件，進而使得建商資金調度撐不住，導致房價鬆動？林清樑認為，新北市爛尾樓事件，應只是非常零星個案，但是並不會撼動整體房價，因此預期2023年房市可望穩健發展。