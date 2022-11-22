全球經濟版圖正在迅速轉變！隨著俄烏戰爭爆發與西方及中國關係交惡，美歐貿易快速增長，也讓大西洋兩岸國家關係變得更加緊密。

今年美國對歐洲商品進口額已超出中國，這是自2010年來相當重大的改變，當時中國剛晉升成為美國最大貿易夥伴。

從瑞士手錶、德國機器到義大利精品等，這些商品與資金都以前所未有的速度湧入美國，也有助於受到能源價格飆漲而陷入不振的歐洲製造業能夠及時脫困。

然而在歷經多年美國貿易朝向亞洲傾斜後，如今美東港口貨櫃數量也已經超越美西港口。

光是9月，德國對美國出口就年增近50％。歐元貶值讓歐洲企業在美國市場上能擁有更多優勢。

同時間美國也成為歐洲最大能源與軍事供應國之一。它取代俄國成為歐洲主要天然氣供應商，並還協助該區強化國防。歐盟數據顯示，2021年美國對歐盟的服務出口年增17％至3,050億歐元。

跨大西洋的美歐關係轉趨緊密，可視為全球經濟版圖重組的一部分。俄國向歐洲切斷能源供應與憂心過度倚賴中國，已讓企業改變了以往的貿易方式。大西洋兩岸的國家如今都鼓勵企業在地生產關鍵產品，取代過去外包到亞洲的作法。

根據Rhodium Group顧問公司發布的研究報告指出，德國中小型企業已逐漸把投資從中國分散出去，主要因素在於當地本土競爭加劇、勞動成本升高與繁瑣的防疫規定。

總部位於比利時的化學公司Solvay執行長卡德瑞（Ilham Kadri）表示，在當前地緣政治背景下，他們更青睞美國。該公司最近宣布一筆8.5億美元投資，計畫在美國南部設立電池製造廠，希望能從蓬勃發展的電動汽車業獲利。

據經濟合作與發展組織（OECD）的報告顯示，截至6月的第二季，美國共獲得740億美元的外商直接投資，相較之下中國獲得的外商直接投資只有460億美元。