美國民眾將在本周歡度感恩假期，但對於美國與全球其它地區的投資人而言，看到今年糟透的投資報酬率，恐怕將沒有心情過節。

今年以來標普500指數已經重挫17％，至於那斯達克指數更是暴跌將近3成、目前還深陷熊市無法脫身。加密貨幣崩盤，AMC和Bed Bath & Beyond與其它迷因股也兵敗山倒。甚至連美國房市也開始出現降溫跡象。今年感恩節到來，對美國市場與經濟而言，都沒有太多值得慶祝的地方。

BBH首席投資策略師克雷蒙斯（Scott Clemons）認為，2022年給了投資者適時警告，就是波動本是金融市場的特質、而非錯誤（bug）。他表示2020年到2021年這段期間，投資人享受上漲的波動，不過到了2022年，卻是提醒投資人市場有時漲，有時也會下跌。

但今年市場也不完全沒有亮點，就如同華爾街經常說的「在某處總會有牛市」。今年的大贏家是石油股，受惠於原油價格飆漲，石油大廠獲利滿載。

標普能源精選SPDR ETF基金今年來強漲近65％。獲得巴菲特加持的西方石油公司（Occidental Petroleum）在標普500成份股中領先群雄，股價大漲逾一倍。雪佛龍股價年初以來也勁漲約55％，成為道瓊指數成分股中表現最優的個股。

另外許多大型石油公司則透過增加股利，給予投資人最好的回饋。駿利亨德森基金管理公司發布報告指出，能源價格狂飆帶動股利大幅增加，石油公司回饋給股東的獲利也創下新高紀錄。

該基金管理公司指出，第三季能源股發放的股利增加7％到近4,160億美元，當中有9成的石油業者不是提高股利就是維持不變，還有部分能源公司選擇發放一次性的特別股利。

雖然已有一些國家計畫要對石油公司開徵暴利稅。但至少在目前，能源股投資人還是能享有他們的投資回報。

此外債市也是為投資人創造不錯收入的另一來源。Ally市場策略師歐佛比（Brian Overby）指出，投資級公司債的固定收益回報率目前已超出5.5％。