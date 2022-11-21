嘉義縣長翁章梁今(21日)見證全日物流在大林投資的「智慧生鮮物流園區」落成啟用，佔地4.4公頃，投資18億元，這是全國第一座以農產生鮮為主的智慧物流園區。他強調，在全日大林智慧生鮮物流園區建立的全台灣第一座農產智慧冷鏈，期待運用最先進的冷鏈思維，幫助農民提高收入，讓農工大縣更大步向前。

翁章梁表示，他與農委會主委陳吉仲共同見證全日物流在大林投資的「智慧生鮮物流園區」落成啟用，佔地4.4公頃，投資18億元，這是全國第一座以農產生鮮為主的智慧物流園區。

翁章梁指出，全日物流陳旭初董事長有非常大的企圖心，選擇到大林興建「冷鏈物流中心」，這是他全台灣冷鏈王國的第13個據點。區域冷鏈物流，內有「低溫倉儲」、「預冷催熟」、「截切加工」與「分撥理貨」，導入物聯網設備及冷鏈管理設施，既可符合產銷調節需求，也能增強農產保鮮能力。

現在有了冷鏈功能，農產品從上架3天就延長至7天，多4天保存就不怕浪費，提供全台灣餐飲及消費者的大量生鮮需求，尤其與日商合資，未來嘉義優鮮的農特產品就可透過此通路要外銷到日本。

翁章梁強調，期待冷鏈物流園區，運用最先進的冷鏈思維，幫助農民提高收入，讓農工大縣更大步向前。