國民黨台北市長候選人蔣萬安21日跑了數個行程，其中遇到一位小朋友用注音寫了一張卡片給他，ㄐㄧㄤˇㄨㄢˋㄢㄕㄨˇㄕㄨˊ：「ㄓㄨˋㄋㄧˇㄍㄠㄆ一ㄠˋㄉㄤㄒㄩㄢˇ」(蔣萬安叔叔：祝你高票當選)，童言童語流露出真摯的期待。蔣萬安說，他不會辜負這位小弟弟的祝福！

蔣萬安21日一早就到忠孝基隆路口跟民眾問安，接著再度來到萬華的環南河濱商城跟大家懇託，一定要堅定支持⑥蔣萬安。隨後又到西門商圈，呼籲11/26一起投下改變台北的一票，支持6號蔣萬安！

蔣萬安在臉書表示，團隊在黃金週發起「我們約好了」線上活動，與市民約好了，這個星期六請一定要出門投票，堅定支持6號蔣萬安，許台北一個更好的未來。

蔣萬安說，在西門町有一位小朋友用注音寫了一張卡片給他，ㄐㄧㄤˇㄨㄢˋㄢㄕㄨˇㄕㄨˊ：「ㄓㄨˋㄋㄧˇㄍㄠㄆ一ㄠˋㄉㄤㄒㄩㄢˇ」(蔣萬安叔叔：祝你高票當選)，童言童語流露出真摯的期待。

蔣萬安強調，他不會辜負這位小弟弟的祝福，會努力撐起台北的未來！