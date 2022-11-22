盧秀燕表示，林昊佑長期在爸爸林汝洲的團隊服務，除了繼承過去跟著爸爸的經驗，還有澳洲的碩士學歷，接棒林汝洲一定會青出於藍。（潘虹恩攝）

林昊佑表示，他對這片土地有很多感情，未來無論大、小建設，他都會為鄉親堅持，也會全力與盧秀燕合作，希望鄉親給他支持。（潘虹恩攝）

選戰進入全力衝刺，台中市長盧秀燕21日晚間與台中市議員候選人林昊佑共同舉辦烏大龍團結音樂晚會，力挺青年參政。盧秀燕表示，林昊佑長期在爸爸林汝洲的團隊服務，除了繼承過去跟著爸爸的經驗，還有澳洲的碩士學歷，接棒林汝洲一定會青出於藍。

盧秀燕、林昊佑21日晚上18時30分共同舉辦團結音樂晚會，湧入約4000位鄉親支持，台中市議員、林昊佑爸爸林汝洲及立委楊瓊瓔、前立委顏寬桓、前台中縣議會副議長陳芳隆與多位地方里長皆到場支持，現場邀請到翁立友、翁鈺鈞、陳隨意等熱門卡司演唱，氣氛熱烈。

盧秀燕表示，4年前第1次競選台中市長時，林汝洲第1個跳出來支持，林汝洲當初支持她時，就請她一定要「說道做到」。盧秀燕向鄉親細數4年的建設，包含恢復老人健保補助、生育津貼補助翻倍、雙十公車、大肚和美大橋動工、持續建設溪尾二橋等，她都一一做到。

盧秀燕表示，大肚、龍井、烏日是重視教育、文風盛行的地方，培養出將才，在地鄉親一定會疼惜，林汝洲議員為烏大龍地區服務多年，她也與林汝洲合作多年，太多的建設正在推動，盼鄉親讓「昊佑接棒、秀燕連任」，呼籲市民11月26日支持3號市長盧秀燕、1號議員林昊佑。

林昊佑表示，他對這片土地有很多感情，去國外讀書都會想家，決定回到故鄉接棒服務，未來無論大、小建設，他都會為鄉親堅持，希望鄉親給他支持；盧秀燕重視烏大龍地區，4年為在地投入超過600項建設，總經費也超過400億，感謝盧秀燕給烏大龍最好的發展，若他當選議員，會全力與盧秀燕合作，帶給鄉親更好的發展與建設。