國建（2501）今（21）日在法說會中釋出未來動向，這一波房市景氣大多頭，國建連續三年累計大舉推案480億元，提供未來業績高成長無虞，預計2023～2027年的未來五年至少將有近600億元儲備案量將完工，幾乎已完銷；為避免受房市景氣循環影響獲利，將全速朝向綜合開發商轉型，加碼與日商三井不動產合作、並提高只租不售收益性不動產，以提供永續經營長期穩定成長的動能。

國建今天法說會，由副總經理林清樑、經理羅宥騏主持。

羅宥騏表示，國建將朝綜合開發商的目標全速前進，積極布局住宅、轉投資、商用不動產三大事業，其中轉投資事業方面，除已成立國泰建經、國泰健管、杏保醫網、國泰商旅、霖園不動產管理維護之外，今年再跨足國泰餐飲事業、買下三井工程股權納入為子公司；未來，評估將擴大飯店資產管理顧問、增加一個杏保醫網新據點。

羅宥騏表示，國建在跨足商用不動產方面，已與日商台灣三井不動產攜手合作，其中敦北出租給台灣三井的飯店大樓，預計2026年完工，挹注國建長期穩定的租金收益；國建南港利百代都更廠辦大樓，則預計2023年完工，採只租不售；另外國建也與台灣三井，進行高雄鳳山Lalaport商場開發案。

國建今年前三季獲利表現不若預期，累計稅後純益約1.1億元，EPS為0.1元。

對此羅宥騏表示，今年國建有四大案總銷共102億元陸續完工交屋，包括：總銷18億元「國泰悅」、28億元「國泰 Mega+」、25億元「國泰朋」和31億元「國泰田」，主要會集中在第四季完工交屋，另外疫情也影響國泰商旅業績表現，因此前三季獲利未有明顯爆發；不過第四案密集交屋入帳後，績效可望展現。

至於2023年，國建將有三筆新案完工交屋，包括：總銷20億元「國泰豐和」、總銷36億元「國泰豐碩」及總銷25億元「國泰川青」，合計案量81億元。

羅宥騏表示，目前國建在手儲備案量，若不計入國建與台灣三井的中和、三重、新竹等合作開發案，預計2023~2027年的未來五年至少將有近600億元儲備案量將完工。

林清樑表示，近在營建成本已逐漸緩漲，未來國建可能從目前的先發包、再預售，改採逐步發包的模式，以掌握最佳成本。

最近全球經濟景氣欠佳，市場紛紛調降明年經濟成長率，台灣也面臨不保三的隱憂，是否會對未來配發股利有所影響，發放股利偏向保守？對此，林清樑表示，明年全球經濟景氣確實不會比今年好，不過有關股利配發，「不予置評！」必須由董事會討論後才決議。

至於國建2023年的推案計畫，是趨於擴張？還是傾向保守？林清樑表示，目前都還沒具體計畫，要等到12月，才會比較明朗，目前都還沒決定明年推案計畫。