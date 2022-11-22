大S（徐熙媛）與汪小菲離婚滿一年，因不滿前夫未執行離婚協議而告上法院，徹底惹毛汪小菲，今（21日）在微博狂發文痛罵。對此，大S經紀人稍早透露當初兩人簽離婚協議書時很清醒，且在雙方律師的見證下簽署的，「如同婚內外遇一般親自幹出來鐵錚錚的事實。」

大S經紀人在IG發文透露不主動替藝人澄清的原因，因為她念在大S與汪小菲昔日的情分，期待男方不再透過網路製造輿論，無奈事與願違，大S經紀人批評汪小菲「大街上罵人，總在小巷子道歉」，這次爭的只是看到大S再婚而吞嚥不下的一口氣。

大S經紀人還原汪小菲、徐熙媛辦離婚的過程，「當初在沒有飲酒且有雙方律師的見證下簽下這份離婚協議書，無論條件或金額都是在清醒的情況親自簽名用印的，如同婚內外遇一般親自幹出來鐵錚錚的事實。」

眼見汪小菲突然狂PO文飆罵，連小S、許雅鈞都受牽連，大S經紀人驚訝又無奈，直呼已經不敢相信他是當初認識的人。而汪小菲母親張蘭，今天在直播帶貨熱銷1萬箱酸辣粉，不忘嗆要揍記者和撕「姓徐的」之嘴巴，大S經紀人忍不住暗酸：「酸辣粉無罪！這心酸的酸辣粉鐵定吃起來特別夠味～」

大S晚間透過律師發聲明：「從認識汪小菲第一秒至今，從來没有傷害過他的身、心；對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。至於離婚原因，我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。其餘種種皆由小菲和我雙方同意，並具法律效力的法院調解書為證，我一概遵從。

希望小菲不要封鎖我，導致我沒能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法。非常抱歉給大眾帶來負能量，願就此停止紛爭，並祝麻六記生意興隆。當事人徐熙媛自始遵守雙方調解內容，好聚好散，不曾於媒體負面發言，也向來祝福汪先生。所有媒體報導並非共所願，請本於他們的最佳利益，就此停止紛爭。」