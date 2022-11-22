YouTuber運用自身創意、專業製作影片，台灣全國總統盃拳擊錦標賽冠軍「拳擊小潘」剪輯影片比對，擁有18萬人訂閱的台灣YouTuber「尼克星拳擊」的影片，直接抄襲英國奧運銅牌選手、退役職業拳手Tony Jeffries的影片，連Tony Jeffries看完影片後也直呼「很難過我的作品被偷竊抄襲」。

拳擊小潘近日在YouTube頻道發布「尼克星拳擊」抄襲影片，指控尼克星的街鬥影片都能在Tony Jeffries頻道中找到原始的英文版本，包括主題、封面、教學內容都如出一轍，Tony Jeffries也在影片下方留言感謝小潘踢爆抄襲，還批評尼克星的影片完全是在胡說八道。

總統盃拳擊錦標賽冠軍「拳擊小潘」踢爆「尼克星拳擊」抄襲。（拳擊小潘）

拳擊小潘21日再PO出Tony Jeffries的回信，寫道「我剛看了尼克星拳擊的影片，很難過我的作品被偷竊抄襲。如果你有什麼方法可以阻止這個人，把他的影片從YouTube上移除，我會非常感謝。我衷心祝願你的一切順利。事業也是」。

網友也紛紛留言譴責，「太誇張…尼克真是被拳擊耽誤的翻譯專業」、「這集很衝，踢爆抄襲者，難怪他的影片出的這麼快內容又豐富」、「我就喜歡這種誠實的影片，幫我們拳擊圈苦練實練的人出一口氣」、「感謝說出這種無恥的行為」、「我在香港教武術，好些學生都愛看尼克星，我很早就講這傢伙愛抄襲，感謝你做這個影片」。