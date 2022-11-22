勤崴國際21日宣布，「TSMC廠區擴大自駕接駁」無人載具沙盒實驗計畫，已由勤崴正式取得南科園區運行的自駕車牌，並正式上路。

台積電兩年前與勤崴國際合作，雙方規畫於南科F18廠採用自駕接駁服務，並由勤崴於台積南科廠提供無人載具接駁車，經過兩年測試期，21日正式落地商轉，成為國內第一個自駕車在廠區商轉落地案例。

國內製造業大廠正積極布局智慧園區，兼顧產線效率與ESG永續的智慧園區解決方案如無人載具應用，逐漸成為產業發展趨勢。

勤崴透露，與台積電的合作，是由台積電提出需求，勤崴國際提供自動化運具解決方案，將自駕車、路側設備及智慧站牌、及雲端管理平台等整合為自駕車整體解決方案，由於勤崴具備多元整合能力，也已經在多場域驗證自駕車的穩定度，因此獲得台積電青睞。未來除了協助台積南科廠尖峰時段人潮疏運之外，也將車聯網技術在台積電廠區實現。

勤崴國際總經理黃晟中表示，早在前年，台積電即與勤崴針對自駕接駁車，從路線規劃、車輛定位等細節多方密切討論，尤其台積電對於廠區安全嚴格把關，經過長達兩年時間，才順利讓自駕接駁於廠區內行駛。

勤崴指出，台積電F18廠為先進製程廠區，平日包含員工與廠商就有2萬人次在廠區內移動，提升人員移動效率成為首要課題，目前勤崴已有多輛自駕電動巴士於F18廠行駛，未來勤崴自駕車行經路線將不只串聯廠區，還會向外延伸至聯外道路，打造南部科學園區智慧化綠色運輸系統。

除此，「TSMC廠區擴大自駕接駁」無人載具沙盒實驗計畫，除了固定路線接駁外，未來也將透過App提供預約搭乘等應用，延伸自駕接駁情境、路線和時段，完成On Demand（需求反應式運輸服務）自駕運輸服務。

黃晟中強調，勤崴與台積電合作的這套整合場域的路側設備情境測試、智慧交通系統、資料分析等自駕車整體解決方案，也計畫複製到其他廠區，甚至輸出海外市場。