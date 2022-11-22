在網路上尋找伴侶不稀奇，但開出「離過婚」、「帶女兒」徵婚條件的可就非常罕見。中國大陸河南一名40歲男子日前Po出徵婚影片，希望離過婚和有帶女兒的40歲以下女性能和他共組家庭，掀起大陸網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，這名40歲河南農村光棍日前曬出徵婚影片，但他的擇偶條件卻相當與眾不同。男子徵求「40歲以下」、「離過婚」、「帶女兒的」女性和他共組家庭，與其他年輕、沒結過婚和生過小孩的徵婚對象要求大相逕庭。

男子還強調，自己為人老實踏實，婚後更不會要求老婆幫忙工作，「有好吃的先讓妳吃」、「我回家妳也不用鋪床，我會提前鋪好」，最後再送上一個嘟嘴自拍。影片曝光後，引發大陸網友議論，有人對男子的勇氣大表敬意，但也有人對他要求有女兒的條件直呼「好恐怖」、「寧願單身」。

男子事後也發出另支影片，表示以前曾經徵過婚，但對方還沒見面就問他有車有房嗎？，讓男子大嘆：「我有錢還要上網徵婚嗎？」對此，有網友直呼「那些口口聲聲說想找老實人、想安穩過日子的，機會現在來了」。

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