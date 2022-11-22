「叫化雞」又稱乞兒雞、富貴雞等，是蘇菜的一道名菜，流行於大陸江蘇、浙江，做法是選頭小體大、肥而嫩的三黃雞，將雞膛內填加了10幾種鮮料，再以豬網油、鮮荷葉包裹後泥烤，味道極為鮮美。不過，大陸重慶一名男子近日在路邊攤販花了人民幣117元（約新台幣500元）買了1隻叫化雞，回家剖開卻當場傻眼。

據了解，事情發生在11月18日，地點位於重慶市。一名小哥在路邊看到有人在賣叫化雞，聞著香氣四溢，令人食指大動，於是便花了117元買了1隻，然而當他興沖沖地回家準備大快朵頤時，竟然發現雞肚子裡塞滿了香菇，頓時覺得受到了欺騙，氣憤之下決定把照片上傳網路。

根據影片，當時1輛電動三輪車停在路邊，車上招牌寫著「正宗叫化雞」，當事人正好路過，便上前詢問老闆價錢；對方表示叫化雞是按斤計算，1斤39元（約新台幣169元）。小哥覺得叫化雞看起來不錯，便讓老闆挑了1隻，一秤正好3斤，總共117元，誰知他回家準備開吃時，切開雞肚子的瞬間頓時傻眼了。

當事人抱怨，叫化雞的肚子裡塞滿香菇，目測至少有1斤多，自認上當受騙，讓他感到忿忿不平，揚言以後再見到賣雞商販，一定舉報對方。消息曝光後，不少苦主也分享慘痛經驗，有人買的叫化雞打開後全是薑，甚至有人回家打開包裝，赫見裡頭竟然只有土，完全看不見雞的影子，實在讓人難以接受。

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