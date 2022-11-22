美中對立加劇，根據《南華早報》報導，蘋果重新評估中國的供應鏈風險，將更多的生產分散到印度、越南等國家，中國耳機大廠歌爾（Goertek）也丟掉蘋果AirPods Pro 2訂單，使北京當局憂心忡忡，據悉中國證券交易所正在加強審查申請IPO的蘋果供應商，質疑商業模式是否過度依賴一個客戶。

報導指出，中國是蘋果的主要生產基地，截至2021年9月，蘋果披露的前190家供應商中約有一半位於中國，但過度依賴蘋果的公司所面臨的風險是顯而易見的，中國證券交易所也注意到這一點。

像是深圳市通泰盈科技，目前正等待深交所批准IPO申請，根據公開資料，蘋果占其2021年收入的88%，高於2020年的84%，在一份長達272頁的深圳證券交易所答問聲明中，該公司提到蘋果的名字超過900次。

此外，東莞六淳智能科技的公開說明書也表明，蘋果占其收入的 77%，這促使深圳證券交易所質疑，其對蘋果的依賴是否存在重大風險，以及訂單是否可持續，甚至要求該公司評估潛在的蘋果供應鏈轉移，以及美中貿易戰升級的風險。

值得注意的是，蘋果供應商深圳興禾自動化在2021年提交深圳科創板IPO申請，但已在今年3月被拒絕，部分原因是過度依賴蘋果。