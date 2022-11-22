坊間的廣告科技系統多不勝數，企業如何面對系統，也成為一門學問。聖洋科技資深顧問白育權表示，企業最常使用的經營客戶的工具，包含了「顧客關係管理」(CRM)，它留存的是既有客戶資料。也有「顧客資料平台」(CDP)，它蒐集的是消費者線上的數位足跡，是一些有興趣卻未購買的族群，對於經營潛在客戶頗具效益。另有「數據管理平台」(DMP)，這是藉由廣告投放獲得的第三方數據，屬於跨平台、跨市場的匿名資料，也是市占大，面臨擴大瓶頸的企業最需要的經營的部分。

由於系統太多，耗費資金太多，員工學習操作的過程又耗時耗力，白育權經常被客戶詢問：有沒有一個整合的系統，可以處理經營客戶資料的所有問題呢？為此，三年前該公司與甲骨文公司合作一起開發了一個整合系統CDMP，就是來解決這個問題的，CDMP既可以廣告科技(Ad-Tech)開發新客，又可以行銷科技(Mar-Tech)來經營舊客。

掌握「金腰帶客群」的價值效益

經營舊客遠比開發新客要容易，但白育權強調，一般企業都關注於二八法則那的那20%的客人，或極力想喚醒沉睡的客人，卻忘了中間那群一般客人的價值潛力。他稱這群客人是「金腰帶客群」，若在50萬會員的品牌裡，可能高達20-30萬人，他們行銷成本只是開發新客的1/5，效益卻是2倍以上。由於若對這群人以人工方式採取個人化行銷幾乎是絕無可能，所以系統的自動化功能就發揮了經營金腰帶的效益。

但一定要導入系統才能開發金腰帶客層嗎？白育權的答案是：視人、流程、機器而定。也就是這家企業的是否有顧客資料、員工做好改變的準備了嗎？又是否有外部的行銷顧問予以協助？在白育權的經驗裡，人的影響力決定了導入系統是否成功的八成之高。在流程上，由於系統的導入勢必影響既有組織的流程，企業又是否願意進行這樣的改變？在人與流程都審視完畢後，才能決定應該是否購買系統，又該購買哪一類系統。

企業導入系統關鍵三指標

白育權表示，他接觸到許多案例都是老闆去上了EMBA，回來就要求購買系統，但企業數位轉型絕對不只是購買系統而已。系統不是神，企業必須思考系統平台能否替公司賺錢才是務實之道。

對於評估公司是否適合導入系統的三個指標、估算公司收入能否抵銷系統每年花費的計算方法、外部顧問的選擇條件，以及實施系統導入後的成功案例與失敗案例等，在《時報大師會館》規劃的「AdTech：數位轉型的關鍵方案」系列課程，白育權主講的「要獲客 更要養客」裡均有詳細的解說。

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