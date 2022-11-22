10月初，美國政府對大陸晶片業發動制裁，有別於先前針對特定企業與組織，此次禁止未取得許可證的美國公民、企業與組織協助大陸晶片業生產或研發晶片，影響範圍更加廣泛，拜登此舉被認為超越前總統川普的狠勁與美國更為強硬的對華政策。

Market Watch報導，哈佛大學國際政治經濟學教授Dani Rodrik以「美國對大陸發動經濟戰已經越線」為題撰寫評論，他認為，美國此舉將帶來巨大風險，大陸將想方設法進行報復，加劇緊張局勢並讓雙方感到恐懼。

Dani Rodrik提到，那些認為軍事與經濟不能分開的人們贏了，拜登的政策出乎懲罰大陸並以長期削弱對方實力為主要目的，且沒有其他措施降低這些政策所帶來的衝擊。

Dani Rodrik表示，這些大國選擇相反、甚至更糟糕的道路，現在他們將穩定經濟的鑰匙交給他們的國家安全機構，進而威脅到全球和平與繁榮。

至於美國對大陸採取強硬手段的根本原因，Dani Rodrik認為，不是美國任何的安全利益受到威脅，而是大陸變得越來越強大，甚至有意增加全球政治與經濟秩序的影響力，讓美國有意阻止其崛起成為高科技強國。