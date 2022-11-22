後疫情時代，非典型醫院時代來臨了！隨著臺大癌醫輻質中心即將在今年底開幕，數十年來，高居國人死亡原因之首的癌症，在科技日新月異下，除了邁向精準醫療外，醫病關係，也正在悄悄改變中。

過去，病人配合醫院。醫院就診的體驗，是醫院動線宛如迷宮的安排、漫長的看診等待、轉診時的耗時耗力等，無論是生病者或是陪伴者，都是一趟望之卻步的經驗；尤其是癌症病患，需多次進出醫院治療，更是無止境的漫長等待。疫情後，民眾更不願在醫院久待，如何縮短看診時間，成為急迫的訴求。

另一方面，隨著台灣每年罹患癌症人數已突破12萬人，平均每4分20秒就有一人罹癌；若以近年平均罹癌人數，乘上五年追蹤期，則台灣醫療系統每年至少需照顧超過50萬名癌症病患。

當抗癌成為長期拉鋸戰，癌症治療時間也勢必不斷加長。以肺癌為例，過去20年中，四期肺癌的平均存活年限，已從半年，延長到四年，足足增加了八倍。餘命的大幅增加，固然可幸，但也意味需要更豐富的醫療資源，才能讓更多人面對這場馬拉松般的抗病之路。

如何在有限的資源下，極大化醫療能量；如何重新思考醫病關係，讓醫院主動配合癌症病患需要，甚至將醫護人員也納入使用者的考量內，已經是全球癌醫中心的未來趨勢。

從三年前臺大癌醫中心的設立，到今年輻質中心即將導入新的癌症醫療技術，無論軟硬體，癌醫中心創新的設計，都預示了非典型癌症醫療時代的來臨。而臺大癌醫院長楊志新也以其30年從醫之路，見證台灣腫瘤醫學成長，並朝更人性化的治療邁進。

今年8月初，全球肺癌指標學術機構（ IASLC），將一年一度的「特殊領域科學貢獻獎」，頒發給了台灣肺癌權威，臺大癌醫中心院長楊志新。他不僅是台灣第一位獲獎者、30年從醫之路，更見證了台灣在癌症治療上，從臨床上常「無藥可醫」，到如今能在新藥試驗上引領全球，力抗「國病」的艱辛過程。

尤其是肺癌，被稱為台灣的「新國病」。據衛福部統計，自1999年開始，肺癌便霸占台灣癌症死因的榜首，肺癌死亡人數占比全體癌症近20％，每年奪去近萬條生命。也因此，當臺大癌醫中心成立之初，就以可容納500床的規模來設計，如今，楊志新坦言，以現在的病人人數及治療需求，臺大癌醫中心的服務很快就會飽和。

楊志新走訪國際數十間癌症醫院後，不僅汲取國外經驗，也回應在地需求，讓臺大癌醫中心升級再進化。（圖/ 遠見提供）

從病人配合醫院，變成以病人為中心

事實上，由於癌症治療是在過去30年間，才迅速發展的醫學，硬體病房的擴建遠不及病患快速增加的速度。臺大雖然貴為醫學中心，腫瘤醫學部卻僅有區區140床，根本供不應求，也因此，才有了在2005年興建癌症醫院的構想。

過去十年間，楊志新也走訪了國際數十間癌症醫院，並將這些出訪經驗，化做適合台灣癌症病人的癌症中心模式。

他指出，台灣的癌症醫療是以醫院為主，但美國、日本多以診所為止，很多珍貴的放射線儀器也都是放在診所裡；美國甚至將這些診所設在大賣場內，方便病人前往就診。但台灣與韓國則屬於集中型，癌症專科都是設在大醫院內，「台灣幾乎沒有一個癌症專科醫師自己開業，而且現在癌症都是強調團隊，」他說。

美國的癌醫中心多半只有門診，需要住院時，就住到一般醫院，讓門診歸門診，住院歸住院，但楊志新強調：「我們沒有抄任何一間國外醫院，而是看我們的病患需要什麼，我們就如何設計。」

以臺大癌醫中心來說，為了解決過去病患轉診耗時的麻煩，決定採取一站式服務，也就是集合各專科在一起，讓病患可以在短時間內完成評估流程。例如，位居一樓的肺癌門診，就集結了放射科、胸腔內科、腫瘤內外科等科別，若病人經醫師判定，需要轉診或多專科討論，不用30秒，病患就能轉移到另一個診間，聽取不同專科醫師的報告，讓過往「病人配合醫院」，變成「以病人為中心」的醫院。

以病人、醫護為導向，從病人的需求出發，再反過來去思考癌醫中心的設計方向。所以，除了生理治療外，心靈照護也很重要，臺大癌醫中心也特地設置資源中心，讓癌症病人無論何時，都能在資源中心找到得以相互傾訴的病友、志工或醫護人員。

臺大癌醫中心的資源中心，不定期展出各種相關書展，讓病友與家屬能獲取各種資訊。（圖/ 遠見提供）

至於為什麼也要提供以醫護人員為導向的環境？過去，不僅醫院提供的看病環境不好，醫護人員的工作環境也暗無天日，導致照護者身心俱疲。

因此，臺大癌醫中心的設計思考，特意創造很多舒適環境。譬如，每一間病房一定要有對外窗戶外，也要留一個有窗戶的區域給醫護人員，這個空間被稱之為「陽光室」，窗外望去可遠眺包含臺大校景，讓醫護人員獲得充分的休憩。

這些年，楊志新除了跟隨鴻海集團創辦人郭台銘、臺大癌醫榮譽院長鄭安理腳步，引進國際癌症醫院的進步觀念，並在環境上重新打造癌醫中心外，更在癌醫治療上，積極將新藥引進台灣。

過去20年，他串聯多間國際醫院，投入臨床試驗，持續確立新型的肺癌新藥應用；臨床主流肺癌標靶藥物「艾瑞莎」「妥復克」「泰格莎」，當年所執行的跨國臨床試驗，都是由楊志新坐鎮全球臨床試驗主持人，徹底改變了末期癌症的治療模式。

可以說，世界若少了楊志新，在肺癌治療的發展上，恐怕還要再倒退數年。

為什麼楊志新積極推動新藥臨床實驗？這得回到30年前談起。

從被動引進新藥，到主動推臨床試驗

30年前，楊志新32歲，那一年，是他擔任臺大血液科住院醫師的第四年，對於臨床病症的診斷治療，已相當熟悉，無奈的是，即使熟稔教科書上的醫學知識，面對瀕危病患，卻常無能為力。

楊志新忘不掉，那一年間，多位自己負責的血癌（白血病）病患，接連辭世。他每天巡房，除了如神職人員般，給予患者精神上的慰藉，再無他法。

但事實上，當年的血癌，並非無藥可醫，而是台灣沒有引進。「那是醫師最大的痛，」他清晰記得，當年已有研究證實，「改良型維生素A」能治療白血病患者，為病人求藥若渴的他，於是向臺大高層打探，有無引進新藥的可能，卻只換回一句：「現在沒有，就是沒有。」

楊志新解釋，三十多年前，台灣醫界對引進新藥，態度非常被動，對新藥研發過程，也不理解。新藥的開用，往往不是源自臨床的迫切性，而是藥廠發現，某藥品在台灣有利可圖，遂對醫院展開推廣。

「如果未來，類似的狀況愈來愈多，怎麼辦？」楊志新回憶：「鄭永齊（中研院）院士告訴我，你要的答案，叫Regulatory science（法規科學），」楊志新解釋，所謂的法規科學，是一門如何發展新藥，證實其有效性、安全性的學科，若想接軌國際的未上市藥物，就必須了解這門學科。

30年前，癌症治療又以美國最為進步，因此，楊志新的目標，開始轉向赴美進修。1992年，在醫學院多名教授的推薦下，楊志新遠赴華盛頓的「國家癌症研究中心」（NCI），追逐改變台灣的夢想。

想不到，楊志新到中心報到時，馬上襲來震撼彈。「『法規科學』是國家訓練計畫，想進入計畫，還要有綠卡！」楊志新回憶，學習法規科學，即象徵擁有臨床試驗的「制定大權」，背後攸關龐大商機及數億人的生命安全。

但都飛到美國了，豈能空手而歸？楊志新再次展現倔強精神，遂投入腫瘤內科實驗室，展開為期一年的研究員生活。

在實驗室的優異表現，很快吸引到高層注意。留美的第二年，楊志新便受邀加入成為NCI的腫瘤次專科培訓醫師。

「這輩子沒這麼苦過，」他回憶，當時每周工時超過一百個鐘頭，得幫4、50位主治醫師看病人，「每位醫師為什麼這麼判斷、怎麼給藥，通通都要學。」

但這段經歷，也帶給楊志新啟發。「當年台灣醫師，都是照著教科書做，但NCI沒有教科書，因為教科書就是他們寫的，他們所做的臨床試驗，就是未來醫學。」這份觀察，也讓楊志新看見台灣當時的困境：過度依賴經驗法則，卻對知識的建立過程陌生。

建立標竿，得憑藉對頂尖科學的追求。1990年代，正逢「高劑量化療」在美國問世，相關的臨床試驗，也讓楊志新有了參與的機會。

當年，台灣知名癌症學者陳映雪為了治療乳癌，便決定赴美接受高劑量化療，楊志新正是當時共同參與的成員之一。

治療期間，由於骨髓移植，導致免疫力降低，陳映雪曾一度意外感染、高燒不止，命懸一線。30年前，若是台灣臨床發生此況，除了施打抗生素，等待奇蹟，幾乎別無他法。

面對如此棘手病況，NCI團隊冒著幾乎沒有血小板的風險，做支氣管鏡檢查，並從中抓出細菌、分析菌種，最後用特殊抗生素治療，成功改善陳映雪的病況。

有了在臨床研究的大量實務經驗，也讓楊志新終於在1995年，如願參與「法規科學」的訓練。回顧在美國短暫卻扎實的經歷，讓他在追求醫學的創新上，更為篤定。

帶回新思惟，台灣癌症醫療接軌國際

1995年，楊志新學成歸國，加入方成立兩年的臺大腫瘤醫學部，NCI的訓練，讓他化身台灣臨床試驗制度化的關鍵推手。

曾在美國癌症研究中心學習，又時任台灣醫學中心臨床試驗主持人的楊志新於是被國際藥廠器重，擔任多項新標靶藥物的試驗主持人，協助串連全球多家醫學中心， 成功多次改寫肺癌的治療準則。

例如他主導的「妥復克」完成臨床試驗後，便破天荒地領跑全球，率先在台灣展開使用，成為台灣接軌國際的一大里程碑。曾經，有病人向楊志新問起登報的國外新上市藥物，台灣是否也有，楊志新笑著回他：「這款藥，五年前你就吃過囉！」

從一介內科的小醫師到癌醫院長，從1991年決心要治癒白血病算起，時間長河橫跨超過30年，如今，楊志新能揚眉吐氣地說，台灣在癌症治療上，絕不輸給任何國家。

楊志新

年齡：62歲

現職：臺大醫學院附設醫院癌醫中心分院院長

學歷：臺大臨床醫學研究所博士

經歷：臺大醫學院腫瘤醫學研究所所長、美國國家癌症研究中心腫瘤內科部臨床醫師

專長：腫瘤醫學、癌症新藥研發、肺癌精準標靶治療研發

本文作者：蔣濬浩

（本文摘自《遠見雜誌11月號437期》）