一張椅子、一台車，說走就走！解封後的日本，出現全新的景點和玩法，人們開著露營車、擺上一張椅子，就能以更高的CP值與大自然連結，不再走馬看花。

日本青森縣的最北端，旅居日本近20年的Domo camping car負責人廖惠萍開著豪華露營車，駛上巨大的渡輪，準備跨越津輕海峽到對岸的函館。

「隨著車子開進了輪船的大肚子，小朋友興奮期待的心情，牽動著自己也跟著躍動起來，」廖惠萍笑說，北海道往來過無數次，像是在日本的第二個家，但開著露營車直上渡輪跨越津輕海峽，卻是首航。

露營車開啟新退休人生

從青森到函館將近4個小時的航程，隨著海浪悠悠蕩蕩搖晃，象徵自己「露營車生活」（VanLife）的新退休人生，也這樣浩浩蕩蕩展開。

原來，以東京不動產起家實現財富自由的廖惠萍，希望人生在50+尾巴即將進入耳順之際，重新對自己發起一次挑戰。

天生流著旅行血液基因的她，相準了後疫情時代的自然體驗旅遊風潮，一揮筆斥資購買15台全新露營車，於2022年暑假進軍豪華露營車租賃市場，而且目標族群鎖定台灣觀光客。

儘管明白豪華露營車租賃市場的利潤，比起不動產就是個「零售米粉湯的蠅頭小利」，她卻火力全開，熱血帶著團隊從選車、網站、影音行銷手把手做起。同時親自駕車帶著小孩，進行環日本一週的露營車旅行。

「希望能為玩日本提供不一樣的選擇，」廖惠萍說，後疫情時代的旅行大不同，機票和飯店一定漲價，開著露營車旅行的話行程隨意安排，玩到哪住到哪，反而能大幅降低住宿費和交通成本，還更自由自在。

像她全家從東京出發，先到鄉間湖畔紮營，早晨拉開帳篷抬頭便望見富士山，煮杯咖啡，愜意欣賞超美的湖面倒影。一路往北開，路上經過從未聽過的美麗村莊，從未嚐過的土特產令人垂涎，然後過海，最終停靠薰衣草森林位於北海道的緩慢民宿。

廖惠萍湖畔紮營一早便能享受山水間的咖啡香。（圖/ 遠見提供）

疫後日本旅遊模式：Workation＋Chair Link

日本的好就在於，沿路無論開到多麼偏僻的小鎮，一定都能找到建置完善的露營區，部份盥洗處裝潢甚至媲美星級飯店。想烤肉，就去超市採買，一群人圍著篝火大啖和牛、說笑談天，度過和樂的夜晚。

日本不少露營區盥洗處裝潢甚至媲美星級飯店。（圖/ 遠見提供）

廖惠萍觀察，後疫情時代日本國旅的重大變化，可以兩個詞彙「Workation」和「Chair Link」為新座標。

Workation是Work和Vacation的合體字，亦即度假的同時也能夠工作。這原本在日本傳統的雇佣制度下很難實現，但是因為新冠疫情的衝擊，大幅開啟了在宅工作的可能，日本企業開始重新探索新的職場型態，只要「有網路就是辦公室」的思惟逐漸深植人心。

「因此誕生了工作與度假深度結合的新風氣，哪裡能夠工作，哪裡就能夠度假，」廖惠萍說。

而「Chair Link」則是日本的自創字，這個意念便來自露營，意思是只有一張椅子（折疊椅）放在湖邊、山腳、公園等舒服的位置，只要是能帶領人們的視野與自然景觀相互「Link」（連結），便可立即開啟度假模式。

Workation和Chair Link相加乘，則使得日本人在上班日開車去露營的現象更加風靡，豪華露營亦大行其道。

廖惠萍認為，以上兩個概念都是露營車旅行很重要的核心價值，車子開到那裡，工作就到某處，就在那裡度假，只要簡單的方式如一張椅子就能與自然Link，讓度假無所不在、無所不能。

Workation和Chair Link興起，讓日本露營車旅行更盛行。（圖/ 遠見提供）

薰衣草森林也推日本露營車行程

看好豪華露營車商機，薰衣草森林的北海道緩慢民宿，亦推出「住宿＋露營車」的套餐行程。

「因為疫情讓大自然變得更寶貴，」薰衣草森林董事長王村煌說，當台灣的旅客來北海道緩慢民宿享受漂亮的北國田園風情，想要離群索居的時候，便可以開著民宿的露營車出門探索大自然。而且門檻不高，只需有台灣的國際駕照即可。

2019年，日本曾創下近3200萬人次旅客數的驚人成績，事隔多年，仍然是眾多國家人民海外旅遊目的地的第一首選。日本如今很夯的新旅遊觀和受歡迎的新玩法，或許很快就會影響到其他國家，尤其是超級哈日的台灣。

本文作者：邱莉燕

（本文摘自《遠見雜誌11月號437期》）