本屆世界盃的「死亡之組」，將由23日晚間9點的德國對陣日本拉開序幕，「德國坦克」迎來新帥弗利克（Hansi Flick）後，將以全新姿態迎接世界盃；日本隊主帥森保一誓言突破隊史16強最佳成績，但首要目標是從小組賽中脫穎而出。2隊過去只在熱身賽交手2次，德國取得1勝1平的成績。

德國在上屆世界盃也無法逃過「冠軍魔咒」，在小組賽中慘遭墊底收場，不過去年由前拜仁主帥弗利克接掌兵符後，德國拿下10勝、5平、1負亮眼戰績，包含在世界盃歐洲區附加賽以小組第一，直接取得世界盃小組資格。

而今年舉行的歐國聯賽事中，德國在英格蘭、義大利等強敵環伺之下，小組賽僅有1勝4平1負的平庸戰績，近3場比賽也只有面對阿曼能取勝，加上具有奪冠經驗的主力穆勒（Thomas Muller）、諾伊爾（Manuel Neuer ）年事已高，不免讓人擔心德國進入強度更高世界盃的狀態。

隊史拿下4座亞洲盃冠軍的日本，在今年世界盃的分組中抽到下下籤，與歐洲強權德國及西班牙同處在E組，日本想要從這「死亡之組」中突破重圍，就必須盡全力迎擊這2支前世界盃冠軍。

日本陣中有不少旅歐好手，包含鎌田大地（法蘭克福）、遠藤航（斯圖加特）皆為德國俱樂部主力，對於德式球風並不陌生，本季轉戰布萊頓的三笘薰更是在英超打出驚奇，他的突破能力是必將造成德國麻煩，後衛則由兵工廠富安健洋把守防線，日本絕對有著與「德國坦克」一拚的實力。