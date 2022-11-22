面對普遍被外界認為E組最弱的哥斯大黎加，西班牙在24日凌晨0時有著拿下開門紅的大好機會，只是擺在眼前的數據對於「鬥牛軍團」相當不利，西班牙在近2屆世界盃有些慢熱狀況，都無法在重要的首場比賽拿下勝利；反觀世界盃隊史雖然僅拿5勝，不過哥斯大黎加有3場勝利是在首戰取得，與西班牙形成鮮明對比。

雙方過去3度交手，但僅此於熱身賽上，西班牙握有2勝1平佔優。「鬥牛軍團」自2012年歐國盃奪冠後，依然未有回到決賽舞台上的紀錄，本屆世界盃當中，西班牙陣容雖然沒有巨星等級球星坐鎮，不過此次徵召多位年輕且表現亮眼的年輕小將，法提（Ansu Fati）、加比（Gavi）及甫獲得歐洲金童獎的佩德里（Pedri），皆被譽為未來能耀眼足壇的超級巨星。

而西班牙主帥恩立奎（Luis Enrique）在球員時期，曾經代表西班牙出征12場世界盃，只是從未踏進8強行列，轉換身分的他向記者發下豪語，「我們的目標是在卡達打7場比賽。」試圖帶領西班牙奪下2010年後首座大力神盃。

靠著跨洲附加賽擊敗紐西蘭，哥斯大黎加驚險拿下世界盃正賽門票，但謎樣般的實力恐怕還不能斷定他們會位居墊底，哥斯大黎加在2014年世界盃小組賽中，就從英格蘭、義大利及烏拉圭3支強權當中脫穎而出，一直打到8強賽才輸給了季軍荷蘭，只是這次無奈又落入了「死亡之組」當中，而哥斯大黎加的黃金一代多數已卸下戰袍，前皇馬一號門將納瓦斯（Keylor Navas）可能是陣中唯一叫得出名號的球員，只是他在巴黎聖日耳曼也已經退居二線，還是多少功力仍不得而知，哥斯大黎加想要重演2014年世界盃的奇蹟有難度。