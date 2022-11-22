上星期，《經濟學人》（The Economist）出刊的「 2023年趨勢特輯」，封面出現了將蔡英文總統，於是蔡英文總統在個人臉書上稱「這代表台灣在各方面的表現、台灣人民的努力受到世界高度的關注。」然而，這恐怕是誤解，經濟學人是在評估烏克蘭戰爭之後，下一個國際衝突熱點會在哪裡，台灣就被認為可能發生戰爭的地方。

第一篇提及台灣的文章是《台灣會成為亞洲的烏克蘭嗎？》，該文作者羅傑‧麥克尚恩(Roger McShane)說「我理解為什麼一些美國將軍認為，中國大陸將在未來十年內入侵台灣…習近平可能是自毛澤東以來，最重視兩岸統一的大陸領導者，把這件事與中華民族復興給聯繫起來….他曾說，統一不能無限期推遲。」

經濟學人特刊的封面出現蔡英文，但是除了義大利新任女總理梅洛尼以外，其他人：習近平、拜登、普丁、澤倫斯基、蔡英文，都是可能介入戰爭的國家元首，這哪裡是對台灣努力的肯定呢？(圖/經濟學人推特)

該文還提到，前美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪問台灣後，明顯打破了台海原本的平衡格局。長久以來美國雖不承認承認台灣是一個獨立的國家，但也沒表態同意中國大陸對台灣有主權。這樣的模糊情況被裴洛西女士給破壞了，在她離開後，中國大陸以軍演的形式表達憤怒。包括向台灣島上空發射彈道飛彈，派出數十艘軍艦和飛機前往其領土周邊，就像在為封鎖全島在演練一樣。

文章也簡述了台灣對大陸的政策發生改變的情況，寫道「兩代人以前，台灣是國民黨統治，在理論上同意台灣是中國的一部分。現在則是由支持獨立的民進黨蔡英文總統所領導。台灣人口2400萬，人均收入是大陸內地的近3倍。而台灣的自由和繁榮，是對北京的隱性挑戰。雖然大陸提出「一國兩制」，承諾台灣可以高度自治，但是自從香港的自由度收緊之後，承諾就顯得空洞了。目前台灣的民意只有不到 7% 希望兩岸統一。

台海是否戰爭，取決於中國大陸評估自己的勝算有多高，隨著大陸軍力的強大（中共海軍的艦船數量已經超過美國），戰爭的風險也隨之增加。當然，他們也會看到烏克蘭戰爭的教訓，而影響各方的考量。

美國希望台灣表現出更大的自我防衛決心，要求台灣建立更專業的武裝部隊，增加軍事預算至少GDP的 3% 。也建議台灣採取「豪豬戰略」(刺蝟戰略)，以小搏大的游擊作戰，包括和隱蔽式防禦陣地，或是機動式的打擊性武器，尤對付對戶的軍艦和飛，而不是以正規的噴射戰機、軍艦和潛艇。

有些看法認為，與烏克蘭戰爭相比，兩岸戰爭可能更困難，因為通過160 公里的海峽保持攻擊，比跨越陸地邊界更難。至少北京同意一件事，對台灣發動爭是下下之策，只要還有其他選擇，他們應該不會如此做。但是，許多專家認為，大陸可能認為自己的選項正在減少。

另一篇提到台灣的文章是《2023 年哪裡可能爆發衝突？》作者多明尼克‧齊格勒(Dominic Ziegler)在其中一段提到台灣。他提到「隨著中國大陸實力的增長，對台灣的動武情緒也在增長。拜登總統多次表示如果台灣受到攻擊，美國將保衛台灣。但是這也讓華盛頓的一些人感到擔憂，認為這反而可能會刺激中國大陸儘早採取行動。」

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然而，作者認為，習近平在看到烏克蘭戰爭的發展，俄羅斯面對戰爭泥潭以及嚴重經濟封鎖，接下來的一年裡，應該不會對台灣動武，可能改向南海以及釣魚台列島有一些行動，用以測試美國及其亞洲盟友的反應。

不管如何，這兩篇文章其實並不是肯定台灣人民的努力被國際看到，而是分析台灣離戰爭有多近。