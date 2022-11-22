新北市長侯友宜前幾天在造勢場合強調「被人家侮辱、糟蹋，我都會勇敢走下去，因為我是台灣孩子。唯有團結、大家凝聚在一起，我們才有未來！」媒體人韋安21日在臉書發文指出，侯友宜在這次選舉中的一再訴求，就是團結台灣、守護台灣。他希望大家用團結的精神，一起拉票、催票、投票。不分你我、不分族群，加上侯友宜具有「善、能、實」等特質，讓他越被「糟蹋」越堅韌，使得對手的格局和高度都比不過他。

韋安指出，2018選舉，侯友宜也是被糟蹋、被抹黑、被羞辱的近似體無完膚。最後，400萬新北人，用選票還侯一個公道。今年選舉以來，侯的對手，政績比不過他，願景比不過他，格局和高度比不過他。只能一再以政治計謀，不斷地攻擊和糟蹋，這個40多年來，都「多做事，少政治」的公僕，和堪稱「人民長工」的另類政治人。

韋安表示，侯友宜之所以能夠長期維持高滿意度和支持度？因為他帶來了一種新的政治現象——「浪潮政治」。什麼是「浪潮政治」？

一，不以犀利、強烈的政治語言，鼓動人心，製造聲量。但無論大小作為，都以追求滿足民眾切身利益，為出發點。二，侯能夠敏銳地覺察到，無論大到社會，小到個人的民意趨勢。而且每次都能超前指出問題所在，和提出可行的解決方案。這是他30年警察生涯，養成的獨到之處及人格特質。三，目前流行的網紅政治，常來勢迅猛、波濤洶湧，但來去都快。而侯的政治能量會延綿不絕、朝夕不歇。

之所以會這樣，就在於侯的綜合特質具有：「善」、「能」、「實」三點。一，從「善」而出，政治是「善」爭，而非「惡」鬥，超越對手，非死纏爛打。給對手餘地，給自己機會，遠離政治攻防和口水戰。二，有「能」力，真正解決這個社會所累積和面臨的問題。三，一切以務「實」為出發點，天天想實事，時刻做實事。

韋安強調，侯友宜最終的希望，最大的心願，就是能夠團結人民，團結台灣。不分族群，反對撕裂，一起追求美好和希望。而新北人也會自有判斷，用一張張選票，在1126來給侯友宜打分數，和還公道。