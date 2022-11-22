2022世界足球賽於20日晚間於前卡達登場，本屆世足賽除葡萄牙足球國家隊隊長C羅（Cristiano Ronaldo）以及阿根廷國家足球隊隊長梅西（Lionel Messi）最後一戰引發大量球迷討論，開幕典禮上韓國天團防彈少年團(BTS)忙內田柾國與卡達歌手庫拜西(Fahad Al-Kubaisi)同台演唱官方主題曲〈夢想家〉（Dreamers）的片段也同樣於網路瘋傳，這是韓星首度於世界盃演唱主題曲歷史性時刻，他選擇以VERSACE刺繡Barocco飛行夾克締造歷史性的畫面，也奪下開幕式收視冠軍。

田柾國此次為卡達世足表演，讓不少網友十分驚喜，他以VERSACE刺繡Barocco飛行夾克，短版飛行夾克搭配Medusa Biggie工裝褲，使整體比例更顯修長，而夾克上的刺繡則透過舞台燈光更加耀眼，內搭單品則選擇2023春夏系列中的菱形鏤空設計背心，若隱若現地秀出好身材，至於腳上靴款則來自BOTTEGA VENETA，隨著他勁歌熱舞，讓此段表演成為整個開幕式收視最高點。

由於卡達當地天氣炎熱，當地夏天溫度甚至可達到攝氏46度，故此次特別選在11月舉行，成為賽史以來首度於冬季舉辦的球賽，同時也是至今為止花費最高的一屆，共耗資2200億美元，預計將會吸引120萬訪客，根據國際足聯（FIFA）指出本屆世足賽商業合約營收達75億元，比上屆俄羅斯世界杯增加十億美元。