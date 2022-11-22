桃園市新屋區某里長候選人涉嫌從今年6月起，餽贈給里內每位選民每包1台斤、2至4包不等數量的魩仔魚，因魩仔魚每台斤至少可賣300元以上，桃園地檢署認為已觸犯公職人員選舉罷免法「投票行賄罪」，訊後諭知里長候選人10萬元交保候傳。

桃園地檢署檢察官吳怡蒨今天指揮調查局桃園市調查處、市警局楊梅分局、內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊，搜索三處並帶回涉案的里長候選人與證人等16人到案說明，除這名里長候選人問訊後，因犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押的必要，諭知交保外，其餘15位里民請回。

桃園地方檢署表示，本周六即為投票日，地檢署將持續秉持「強力查賄就是最佳的反賄選宣導」的查賄網領，強力偵辦賄選犯罪行為。同時再次呼籲民眾見聞賄選情事，應選擇「做對的事」勇敢檢舉，請踴躍撥打行動檢舉專線：0937-728793，或撥免費檢舉專線：0800-024-099（撥通轉4）檢舉賄選，地檢署對於檢舉人身分嚴格保密，因而查獲賄選者，最高可獲得千萬元檢舉獎金，全國所發放的檢舉獎金自民國89年以來，總計12年來發放11億9754萬7500元，讓我們一起為營造公平、公正、公開的選舉環境而共同打拚。