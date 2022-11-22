A組第2場小組賽22日在可容納4萬人的圖瑪瑪體育場開踢，由「橘子軍團」荷蘭出戰「特蘭加雄獅」塞內加爾，進攻悶了大半場的荷蘭，先靠第84分鐘主力前鋒賈克波的頭錘破網，然後克拉森第90+9分鐘射進第2球，終場2比0力挫塞內加爾，荷蘭拿下小組賽首勝與3分積分。

少了兩屆非洲足球先生馬內的塞內加爾，排出4-3-3先發陣型，荷蘭則是5-3-2，一開賽雙方都有攻勢，不過塞內加爾的邊路進攻，反而比荷蘭更具威脅性，可是荷蘭也慢慢利用反擊執行有效進攻，上半場結束，兩隊以0比0打成平手僵局。

塞內加爾上半場有6次射門、1次射正，反觀荷蘭5次射門、0射正，感覺沒讓德派先發上場的荷蘭，進攻表現不如賽前預期；來到下半場第56分鐘，荷蘭狄利特吞下全場第1張黃牌，到了第62分鐘，傷癒復出的德派終於被替換上場。

塞內加爾中場奎耶第73分鐘的射正射門，直接被荷蘭門將諾佩特擋了出去，來到第84分鐘，荷蘭終於有了突破機會，賈克波在門前接獲法蘭基德容漂亮長傳，直接用頭槌把球頂進門內，荷蘭1比0領先，這也是荷蘭整場比賽第1次射正。

面對落後1球，比賽時間又快到的絕境，塞內加爾當然要展開猛攻，奎耶第84分鐘強力射門又被擋出，最後傷停時間是8分鐘，荷蘭也趕緊在第90+4分鐘換上德魯，沒想到第90+9分鐘克拉森抓住對方失誤，幫助荷蘭射進第2球，也宣告勝負底定。