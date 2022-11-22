近數月來在烏克蘭戰場上連續吃下敗績的俄羅斯最近宣布重大的戰術調整計劃，要將俄軍前線導彈部隊全數換裝現代化的伊斯坎德爾－M（Iskander-M）導彈系統。此外，前線的火箭火箭炮和火炮編隊也正在接收在這次特別軍事行動表現優異的先進型號。伊斯坎德爾導彈在先前俄羅斯對烏克蘭的導彈攻擊中曾數次出現過，為何在數個月的連續敗退後才宣佈要大量部署這款先進導彈與火箭炮，內情啟人疑竇。

俄羅斯國營的《衛星通訊社》（Sputnik news）表示，俄國防部於11月19日俄軍導彈部隊與炮兵日宣佈了這項消息，並將投入30億美元，以最快速度生產3000枚這款「世界獨一無二」的戰術導彈供應前線導彈部隊，以滿足俄羅斯導彈部隊在特別軍事行動中的作戰需求。

伊斯坎德爾導彈射程達500公里，是俄軍最可靠的高精度作戰武器，導彈在接近目標時可對攔截的導彈實施電子干擾，讓敵方防空系統難以攔截。（圖／Sputniks News)

俄羅斯軍方透露，這款射程達500公里的戰術導彈系統是俄軍最可靠的高精度作戰武器，可搭載彈道導彈和巡航導彈，導彈在接近目標時可對攔截的導彈實施電子干擾，讓敵方防空系統難以攔截。攻擊的目標包括敵方指揮所、裝備車隊、防空系統與軍火庫等軍事目標。

伊斯坎德爾導彈是俄軍目前最優秀的戰術導彈。圖為伊斯坎德爾導彈試射。（圖／俄羅斯國防部）

根據俄軍編制，每個陸軍合成集團軍編有1個戰術導彈旅，配備的蘇聯時期到俄羅斯時期的各種戰術導彈，型號最老的有飛毛腿（Scud）、蛙－7戰術火箭，還有圓點(SS-21)導彈。當中性能最好的是伊斯坎德爾導彈，它是從冷戰後期蘇聯研製的奧卡（OTR-23）短程彈道導彈的基礎上改進而來。

伊斯坎德爾導彈為單級固體燃料、全程制導，380公斤彈頭。俄軍使用的為射程500公里的M型，另有用於出口、射程280公里的E型，可聯合使用景象匹配、慣性制道與衛星制導，號稱命中精度半徑為3米，但這個數字與北約提供的數據相差10倍。伊斯坎德爾的突防能力強，除了接近目標時能實施電子干擾之外，還能在一部發射車上同時發射彈道導彈與巡航導彈兩種特性相異的導彈，更能提高突防機率，讓敵方防衛系統難以兼顧。

伊斯坎德爾導彈每輛發射車可同時裝載並發射彈道導彈與巡航導彈，更能提高突防機率，讓敵方防衛系統難以兼顧。

俄軍是從2005年開始換裝這種先進導彈系統，2018年已有120個伊斯坎德爾導彈營部屬在對北約方向。分析人士認為，這種部署的速度算是相當緩慢，一方面是俄羅斯軍工業生產效率低，另一方面則是國防經費不足。此次俄烏戰爭中已經暴露出俄軍先進武器彈藥不足的問題，2月底開戰之初在攻打基輔的部隊中就已多次使用伊斯坎德爾導彈，甚至在進軍烏東的俄軍還用上高超音速導彈，但是這些精準打擊的導彈炫耀了幾回後就後續乏力，外界分析可能是導彈數量不足。現在宣佈俄烏前線部隊換裝伊斯坎德爾系統，還要趕工製造3000枚導彈，足證先前導彈不足的說法相當可信。

俄國防部曾於今年6月發布新聞稱，俄軍發射一枚伊斯坎德爾導彈擊中一列烏克蘭的火車。（圖／衛星通訊社）

此外，從9月俄方宣佈進行局部動員，普丁派了他的親信、曾任總統的現任國家安全委員會副委員長梅德韋傑夫親自督導軍工企業，要求加速生產武器裝備，梅德韋傑夫頻頻視察軍工企業，還制訂了一些戰時法令，看來要在現有體制下加速軍工企業的武器生產進度並非易事。

從開戰以來，俄官方已多次宣稱發射伊斯坎德爾導彈取得重要戰果，但直到前線多次敗退，數個月內換了3名前線指揮官，又失去數萬部隊，倉皇撤離戰略要地赫爾松市，然後直到現在才決定全數換裝前線導彈部隊並趕造導彈，這種作戰的決策也難怪會把俄羅斯全球第2軍事強國的威名打得一敗塗地。