【愛傳媒翁佳音專欄】幾天前臉書跳出網友討論「草店尾」，老番當場即小寫筆記一則，因家中有事耽擱數日，等一下上課，先行貼出。

把草店尾解釋為「茅草屋村落店舖」可能不是很理想。她是市街上相對於「瓦厝」的店鋪，若要寫齊全，是「茅草店」。換句話說，在熱鬧的城市裡，街道兩旁的店鋪，有磚瓦起，也有土角茅草蓋屋頂的商店。臺灣全國各地皆有草店街，發展越熱鬧者，還分草店頭、草店尾。

但似乎臺南安平、赤嵌無明顯草店街的舊名，是因為荷蘭時代的規定，公司因怕街上火燒厝，規定不得以茅草起店厝。其他地區控制力弱，所以草厝一大堆，日後臺灣餉稅除徵課傳統地基稅外，房屋稅還分瓦厝、草厝兩類，瓦厝較貴。

剛剛查一下方志的臺南赤嵌，有草花街，「草花」又是重要傳統生活物件，這裡不說，但看文獻有「草花街、店尾，焚燬計一百餘間」之字，「考證派」的老番馬上有反射動作，斷定「店尾」是「店屋」誤刻，歡迎來罵。

老番不知是記憶錯亂，還是因研究歷史而將過往消失的歷史風景內化成自己經驗？囝仔時候好像有看過茅草屋頂的柑仔店，是虛是實？歡迎來糾正。無論如何，老番還是喜歡茅草，小友們在台北市的河川地認養了白茅，下個月平順時，要去看。

作者為中央研究院台灣史研究所兼任研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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