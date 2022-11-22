解密佈局關中天"套路" 黑中天產業鏈"曝光"|誰謀殺了言論自由(第一輯)

NCC於2020年底對中天新聞台做出不予換照的決議，使中天新聞台被關台，引發外界質疑打壓新聞自由。中天近日製作「誰謀殺了言論自由」系列報導，系列一為《解密佈局關中天「套路」 黑中天產業鏈「曝光」》，內容點出，專欄作家洪博學2018年12月在《民報》刊登的一篇文章中，聲稱中天以每月500月收買小吃店開店只能看中天。然而，台北地方法院今年8月判決洪博學言論是不實指控，判罰2.5萬，該專題痛斥，「法院認證的假新聞，卻成民進黨關中天的起手式」。

該報導由資深記者金汝鑫主持，透過回溯連串假新聞事件，起底中天如何經由刻意抹黑、再遭關台的內幕。報導內容點出，洪博學該篇文章暗指中天電視以支付收看費方式，換取小吃店只能看中天，這則沒有證據的指控，卻從網路擴散，接著媒體接力帶風向，全面開啟批鬥，親綠媒體的政論節目更以「涉及國安危機」、「造成全台淪陷」等字眼報導。然而，最終真相證明中天被冤枉，但這些嚴重偏離事實的內容，NCC未及時介入調查，假新聞繼續以訛傳訛，2019年3月，民進黨立委透過質詢，將假新聞說成跟真的一樣，卻拿不出實際證據，時任NCC主委詹婷怡在答詢時表示「我們已經有做相關的調查，系統台並沒有在小吃店或這些部分去做相關的設定」，即便如此，立委已達到質詢目的，再度傳播假新聞。

該報導並指出，當時除了台大、政大學生發起拒看中天口號，臉書也出現「新聞頻道轉台運動」粉專，以地圖標記小吃店家，並聲稱他們就是被中天收買的小吃店。不過實際走訪後，有小吃店出面澄清，純粹是自己想看中天，並不是被收買鎖頻，根本是莫須有的指控。

該專題也提到，日本媒體東京電視台於2019年6月19日報導相關新聞，並引述一家便當店老闆稱「有線業者打電話來說，每個月有500元折扣」，該新聞當時也評論「原來只要播放指定頻道，就可以享有收費優惠」，可是經實際採訪這名便當店老闆時，老闆還原當時東京電視台採訪時情形，並表示當天是被問第四台多少錢，老闆回應「應該是500元」，並強調「沒有講綁中天這件事」。

該報導直言，民進黨關中天的手法、套路嶄露無遺，從製造中天收買小吃部假新聞事件，以此作為批鬥的依據，接著動員打手，從各個領域全面性發動攻擊，包括媒體、網路、學生、學者以及民間團體和民代質詢，分進合擊，對中天汙衊抹黑，NCC都裝作沒看見，最後民進黨假惺惺以正義之姿回應民意，透過NCC大量裁罰中天，達到2年關中天的目的。

洪博學妨害中天名譽案，法院走了四年才一審宣判，認定洪虛構捏造不實情節，誹謗事證明確，判他有罪，距離中天被關台，已經過了兩年。報導批評，民進黨在野的時候，說要百分之百的言論自由，但民進黨執政後，看來只有挺綠的才有言論自由；早在關中天前兩年，已經計畫性如何滅口中天，甚至還大言不慚說關中天是為了國家利益，「關中天到底是誰獲得最大利益，事實擺在眼前，絕對不是平民老百姓」。